Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.

с чего всё началось

Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича.

Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили РИА Новости, что компания приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта". Причины такого решения и сроки возобновления передач не уточняются. По словам Петросяна, он был не в курсе этого решения, но не считает это чем-то экстраординарным.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Футбол Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.

Технологии Google призвали разрешить удалять предустановленные программы В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.

Политика Филарет отозвал подпись под документом о «новой церкви» Украины Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации «новой церкви» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).