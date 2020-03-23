Шоу-бизнес
РБКПетросян прокомментировал сообщения о рождении у него ребенка
Ранее «СтарХит» сообщил, что у 74-летнего артиста и его помощницы Татьяны Брухуновой в одной из клиник в ОАЭ родился ребенок. По данным издания, пара якобы прибегла к услугам суррогатной матери. Евгений Петросян развелся с артисткой Еленой Степаненко в ноябре 2018 года.
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с чего всё началось
Как стало известно «СтарХиту», на днях Евгений Ваганович и Татьяна впервые стали родителями — на свет появился их совместный ребенок. К долгожданному моменту оба тщательно подготовились. Если для Петросяна это уже второй ребенок, у юмориста есть взрослая дочь, то для Брухуновой - первенец.StarHit.ru08:02
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