Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruПетров получил травму в матче с Кипром

Кипр — Россия
0 – 5
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
78′
Алексей Ионов
Зелимхан Бакаев
79′
Артем Дзюба
Матия Шполярич
Фотис Папулис
80′
89′
Александр Головин
90′+2′
Денис Черышев
Защитник сборной России Сергей Петров не смог доиграть даже первый тайм матча отбора на Евро-2020 против Кипра. Футболист «Краснодара» получил повреждение. 28-летний оборонец травмировался на 28-й минуте, когда был удален защитник сборной Кипра Константинос Лайфис.
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