Защитник сборной России Сергей Петров не смог доиграть даже первый тайм матча отбора на Евро-2020 против Кипра. Футболист «Краснодара» получил повреждение. 28-летний оборонец травмировался на 28-й минуте, когда был удален защитник сборной Кипра Константинос Лайфис.

Петров получил травму в матче с Кипром

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