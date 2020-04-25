Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruПевца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

Отмечается, что он прибыл в участок по просьюе самого музыканта. "Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
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с чего всё началось

Забрали вместе с собакой и женой: Максим Леонидов из «Секрета» рассказал о задержании в Петербурге

Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.
Фонтанка.Ру06:11

Подробнее о событии

В Петербурге полиция задержала лидера группы «Секрет» Максима Леонидова

Петербургский дневник06:47

Жена Максима Леонидова рассказала об инциденте с полицией

РИА Новости09:11

В Петербурге задержали лидера группы «Секрет» Максима Леонидова за прогулку в парке

Телеканал Санкт-Петербург08:08

Максима Леонидова отпустили из полиции после задержания за прогулку в парке с собакой

78.ru08:16

В Петербурге на певца Максима Леонидова составили протокол за нарушение самоизоляции

ТАСС11:22

Беспечный собачник как беспечный ездок: за что в Петербурге задержали Максима «Секрет» Леонидова

Фонтанка.Ру10:40

Директор Максима Леонидова прокомментировал задержание артиста

РЕН ТВ07:00
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Общество

Минпросвещения рекомендовало перенести оздоровительную кампанию

Минпросвещения направило в регионы письма с рекомендацией перенести детскую оздоровительную кампанию из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Общество

Код доступа: Юлия Латынина

Напоминаю, что нас можно слушать на «Эхо Москвы», смотреть «Код доступа» можно на YouTube «Эха Москвы» и на моем собственном YouTube «Латынина ТВ», на который прошу вас не забывать подписываться.
Эхо Москвы 15:55
Происшествия

Пожар на заводе по производству битума под Тулой локализован

Интерфакс 18:37
Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии

Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
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Авто

«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году

"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 23 апреля в 12:26
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Наука

Близкий контакт назвали практически единственным способом передачи коронавируса

С момента начала эпидемии коронавируса в Китае и по сегодняшний день информационное пространство наполняется всевозможными исследованиями, мнениями, высказываниями, выводами (в половине случаев ошибочными) о том, как коронавирус появился, как он распространяется, каковы наши шансы заразиться или в конце концов умереть от него.
Naked Science 23 апреля в 06:22
Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Здоровье

Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией

Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер вчера в 02:45
Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
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Здоровье

Медики рассказали об опасности чая во время пандемии коронавируса

Например, в день выпивается большее, чем прежде, количество напитков с кофеином, включая чай.
U24.ru 23 апреля в 03:26
Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
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Политика

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына ложными, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:48
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Шоу-бизнес

Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам

Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru 09:30
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru вчера в 11:52
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Общество

Названы города-лидеры Подмосковья по числу зараженных коронавирусом

Города Одинцово и Люберцы лидируют в Подмосковье по числу инфицированных коронавирусом.
Известия 18:56
Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Политика

Трамп назвал брифинги по коронавирусу пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп, чьи ежедневные брифинги по борьбе с коронавирусом подвергаются критике в СМИ, заявил, что пресс-конференции являются пустой тратой времени, и обвинил в этом журналистов.
РИА Новости 18:32
Общество

В Москве умерли 38 больных коронавирусом

В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
Наука

Математики усомнились в эффективности БЦЖ против коронавируса

В расчётах использовались сведения только тех государств, которые, во-первых, раскрывают статистику по коронавирусу с учётом возрастного деления заболевших, во-вторых, имели в прошлом обязательную вакцинацию БЦЖ.
Популярная механика 23 апреля в 10:17
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вести.Ru 12:17
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Шоу-бизнес

Стефания Маликова опубликовала утреннее фото с отцом и младшим братом

Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
Летидор 08:00
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В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
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Помощник Путина назвал приоритеты для власти

Орешкин подчеркнул, что по этим пунктам во всем мире наблюдаются негативные тренды.
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Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру

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Уткин рассказал, в чем проблема Федуна, как руководителя

Журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу личности Леонида Федуна.
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В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
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Кроссовер Beijing X7 первым получил модульную платформу BMFA

Новинка получила название Beijing X7, и она будет отличаться наличием автопилота второго поколения и салоном с современными решениями и сенсорными экранами.
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Максим Леонидов
Музыкант
Советский и российский музыкант, певец, актёр театра и кино, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета «Секрет», а впоследствии и как сольный исполнитель.
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