Царьград в беседе с экспертами пытался понять, насколько обоснованна эта точка зрения. В том числе свою позицию высказал артист Дмитрий Певцов. Собеседник Царьграда призвал для начала обратиться к исконному значению терминов, которые предлагает Познер.

с чего всё началось

Это враньё, и это говорит о том, какой он на самом деле был биолог. Но самое главное - не его научная компетенция, а то нежелание видеть, что вот эти отклонения - не норма, это болезнь, это кара Божия, если хотите. Это прежде всего ведёт к отсутствию продолжения рода, продолжения народа, населения.

Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России". Певцов раскритиковал слова Познера в поддержку абортов о том, что криминализация абортов - это "возврат в Средневековье" и инициатива "мракобесов".

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