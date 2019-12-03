Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПевцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России". Певцов раскритиковал слова Познера в поддержку абортов о том, что криминализация абортов - это "возврат в Средневековье" и инициатива "мракобесов".
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с чего всё началось

Познер - враг России, который хочет, чтобы страна вымерла: Певцов не сдержался, говоря об абортах

Царьград в беседе с экспертами пытался понять, насколько обоснованна эта точка зрения. В том числе свою позицию высказал артист Дмитрий Певцов. Собеседник Царьграда призвал для начала обратиться к исконному значению терминов, которые предлагает Познер.
Царьград05:46

Подробнее о событии

«Познер – гениальный предатель»: Все уже было сказано Задорновым. Певцов только подтвердил известный факт

Царьград18:00

Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Газета.Ru10:06

Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»

StarHit.ru12:00

Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию

Lenta.ru10:57

Певцов считает Познера «врагом России»

WomanHit.ru10:55

Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»

Московский Комсомолец14:50

Певцов назвал Познера врагом России, желающим, чтобы страна вымерла

URA.Ru09:47
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В поселке Яковлево под Белгородом из-под обломков извлекли тело погибшего жильца.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru 14:14
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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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