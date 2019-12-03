Царьград в беседе с экспертами пытался понять, насколько обоснованна эта точка зрения. В том числе свою позицию высказал артист Дмитрий Певцов. Собеседник Царьграда призвал для начала обратиться к исконному значению терминов, которые предлагает Познер.

с чего всё началось

Актер Дмитрий Певцов в беседе с порталом "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России". Певцов раскритиковал слова Познера в поддержку абортов о том, что криминализация абортов - это "возврат в Средневековье" и инициатива "мракобесов".

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