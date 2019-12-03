Шоу-бизнес

РБКРБКАктер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами». Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
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с чего всё началось

Познер - враг России, который хочет, чтобы страна вымерла: Певцов не сдержался, говоря об абортах

Царьград в беседе с экспертами пытался понять, насколько обоснованна эта точка зрения. В том числе свою позицию высказал артист Дмитрий Певцов. Собеседник Царьграда призвал для начала обратиться к исконному значению терминов, которые предлагает Познер.
Царьград05:46

Подробнее о событии

«Познер – гениальный предатель»: Все уже было сказано Задорновым. Певцов только подтвердил известный факт

Царьград18:00

Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»

Московский Комсомолец14:50

Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию

Lenta.ru10:57

Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»

StarHit.ru12:00

Певцов считает Познера «врагом России»

WomanHit.ru10:55

Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Газета.Ru10:06

Певцов назвал Познера врагом России, желающим, чтобы страна вымерла

URA.Ru09:47
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Наука

Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем

МедиаПоток вчера в 12:12
Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС 16:04
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Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
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Настю Каменских раскритиковали за платье с вырезом у самого паха

Настя Каменских завела в своем микроблоге отдельную рубрику, в рамках которой показывает новые аутфиты и просит их оценить.
Woman.ru вчера в 10:43
Наука

Создан препарат, восстанавливающий мышцы после операции

В России исследователями создан препарат, который позволяет выводить из организма пациента миорелаксанты, использующиеся для расслабления мышц во время операции.
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Общество

Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
РИА Новости 18:45
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Коммерсантъ 16:12
Политика

Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выступила против участия России в "большой семерке", свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 19:15
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Общество

Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
REGNUM 19:05
Происшествия

Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Московский Комсомолец 01 декабря в 17:29
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК 21:48
Политика

Путин начал выступление с выключенным микрофоном

Президент России Владимир Путин начал выступление с выключенным микрофоном и пошутил.
Lenta.ru 09:58
Здоровье

Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты

Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Екатеринбург-ТВ вчера в 03:47
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости вчера в 12:38
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM 15:16
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц утверждает, что руководство ЦБ — первый зампред Дмитрий Тулин и зампред Василий Поздышев, — а также руководители банков «Открытие» и «Траст» Михаил Задорнов и Александр Соколов развернули против него «кампанию» с целью «нанести ущерб».
РБК 21:00
Происшествия

СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края.
Известия 21:28
Политика

СМИ сообщили о задержании в Германии экс-депутата Рады Онищенко

Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
ИА Новороссия 11:42
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM 22:18
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости 20:18
Экономика

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Общество

«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях

В рамках пилотного проекта аптеки открыты на базе трех почтовых отделений Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
ПРАЙМ 19:26
Авто

С 1 января в России для водителей введут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
ToDay News Ufa 07:17
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Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Вести.Ru 13:00
Политика

Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
РИА Новости 18:36
Политика

Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Эхо Москвы 11:03
Происшествия

В Иркутской области обрушился мост

Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
ТАСС 21:21
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери

Дочь Юлии Началовой впервые отпраздновала день рождения без матери. Праздник 13-ти летней Вере устроил отец – футболист Евгений Алдонин.
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Футбол

Черчесов рассказал о возможном матче против Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможной встрече с украинскими спортсменами в рамках турнира Евро-2020.
Московский Комсомолец 17:17
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Дмитрий Певцов
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Советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РФ.
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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