Шоу-бизнес
РИА НовостиПевцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами". Соответствующее видео опубликовано в Instagram актера.
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с чего всё началось
Царьград в беседе с экспертами пытался понять, насколько обоснованна эта точка зрения. В том числе свою позицию высказал артист Дмитрий Певцов. Собеседник Царьграда призвал для начала обратиться к исконному значению терминов, которые предлагает Познер.Царьград05:46
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Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
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Кино
Адмиралтецы увидят «33 слова о дизайне»
Сегодня в 17:00, на ЛенДоке покажут киноальманах «33 слова о дизайне» — это фильм-исследование дизайна в России.
Общество
В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
Шоу-бизнес
Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
Общество
Путин открыл газопровод «Сила Сибири»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири".
Политика
США не выдали визы делегации российского казначейства
Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
Политика
На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Политика
В бундестаге обещают ответ на санкции США против Nord Stream 2
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Политика
Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Происшествия
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
Фигурное катание
Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров
В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Наука
Студент разгадал столетнюю физическую загадку
Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
Космос
На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров
Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
Авто
Новый Lexus GX 460 вышел в продажу в России
До российских дилеров добрался обновленный внедорожник Lexus GX 460.
Игры
Состоялся релиз Halo: Reach для ПК
В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
Футбол
Голландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого
Голландский канал опубликовал прощальное видео, посвященное уходу россиянина Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».
Армия и оружие
На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»
Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Apple собирается выпускать iPhone дважды в год
Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.
Политика
На выборах в Госдуму «Единой России» помогут малые партии
В администрации президента рассматривается возможность допустить до выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года, большое количество малых партий, чтобы таким образом помочь «Единой России».
Хоккей
«Нью-Джерси» Гусева уволил главного тренера
«Нью-Джерси» объявил об увольнении Джона Хайнса с поста главного тренера.
Политика
Экс-министр сельского хозяйства Алтая стал замом нового министра
Бывший министр сельского хозяйства региона Владислав Таханов назначен первым заместителем нового главы ведомства.
Общество
Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ
Коллекторам окончательно перекроют возможность доступа к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, нужные поправки будут разработаны до весны 2020 года, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») 4 декабря в интервью газете «Известия».
Наука