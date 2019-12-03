Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиПевцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

Актер Дмитрий Певцов, используя образ Иосифа Сталина, прокомментировал слова телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются "мракобесами". Соответствующее видео опубликовано в Instagram актера.
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с чего всё началось

Познер - враг России, который хочет, чтобы страна вымерла: Певцов не сдержался, говоря об абортах

Царьград в беседе с экспертами пытался понять, насколько обоснованна эта точка зрения. В том числе свою позицию высказал артист Дмитрий Певцов. Собеседник Царьграда призвал для начала обратиться к исконному значению терминов, которые предлагает Познер.
Царьград05:46

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«Познер – гениальный предатель»: Все уже было сказано Задорновым. Певцов только подтвердил известный факт

Царьград18:00

Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»

Московский Комсомолец14:50

Актер Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию

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Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»

StarHit.ru12:00

Певцов считает Познера «врагом России»

WomanHit.ru10:55

Певцов назвал Познера врагом России за поддержку абортов

Газета.Ru10:06

Певцов назвал Познера врагом России, желающим, чтобы страна вымерла

URA.Ru09:47
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Музыка

Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной

Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
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Транспорт

В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Адмиралтецы увидят «33 слова о дизайне»

Сегодня в 17:00, на ЛенДоке покажут киноальманах «33 слова о дизайне» — это фильм-исследование дизайна в России.
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Общество

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
РИА Новости 19:42
Шоу-бизнес

Исполнилась мечта: Таисия Повалий впервые стала бабушкой

Летом этого года стало известно, что в их семье грядет пополнение. Сама Таисия не скрывала, что давно готова стать бабушкой.
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Общество

Путин открыл газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в запуске трубопровода "Сила Сибири".
РИА Новости вчера в 04:19
Армия и оружие

ВКС РФ до конца 2019 года получат 27 новых боевых машин «Панцирь-С»

ТК Звезда 18:39
Политика

США не выдали визы делегации российского казначейства

Власти Соединённых Штатов за последние недели не выдали визы делегации Федерального казначейства России, а также воспрепятствовали визиту директора департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.
RT на русском 20:51
Политика

На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса

В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
Lenta.ru 16:17
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.
Вести.Ru 07:34
Политика

В бундестаге обещают ответ на санкции США против Nord Stream 2

Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
РИА Новости 20:14
Политика

Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Российская газета 20:05
Происшествия

У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,3 км. Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в 69 км южнее города Кавиенг в Папуа — Новой Гвинее.
РБК 20:26
Фигурное катание

Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров

В текущем сезоне пара показывает лучшие результаты в своей карьере, однако в финале Гран-при фаворитами в борьбе за золото все-таки станут их соотечественники Елизавета Шанаева и Девид Нарижный, а также Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.
Газета.Ru 15:26
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
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Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Физическую головоломку, которую ученые не могли объяснить на протяжении ста лет разгадал студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дауади.
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На Марсе заметили пылевые «башни» высотой 80 километров

Оказалось, что во время штормов на Марсе могут возникать вихри до 80 километров в высоту.
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Авто

Новый Lexus GX 460 вышел в продажу в России

До российских дилеров добрался обновленный внедорожник Lexus GX 460.
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Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
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Голландский канал сделал прощальное видео об уходе Слуцкого

Голландский канал опубликовал прощальное видео, посвященное уходу россиянина Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Витесса».
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Армия и оружие

На севере Сирии восстанавливают стратегически важную ГЭС «Аль-Баас»

Стратегически важную гидроэлектростанцию "Аль-Баас" восстанавливают в провинции Ракка на севере Сирии, заявил журналистам офицер Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ Владимир Варнавский.
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Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

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Apple собирается выпускать iPhone дважды в год

Apple собирается изменить стратегию выпуска iPhone и с 2021 года представлять новые смартфоны дважды в год.
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На выборах в Госдуму «Единой России» помогут малые партии

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«Нью-Джерси» Гусева уволил главного тренера

«Нью-Джерси» объявил об увольнении Джона Хайнса с поста главного тренера.
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Экс-министр сельского хозяйства Алтая стал замом нового министра

Бывший министр сельского хозяйства региона Владислав Таханов назначен первым заместителем нового главы ведомства.
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Spotify назвал самых популярных музыкантов десятилетия

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Госдума полностью запретит коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

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Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы их не всегда замечаем

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Дмитрий Певцов
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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