Шоу-бизнес

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПевцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию

Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России. На этот раз обращение артиста появилось в Instagram-аккаунте в образе председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина. На опубликованном видео с подписью «STOPознер!»
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Познер решил игнорировать провокатора Певцова

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Прилепин объявил себя мракобесом в защиту Певцова и напомнил о русском Крыме Познера

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Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина

Газета.Ruвчера в 08:09

«От шутки Певцова про Познера стало страшно»

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Lenta.ruвчера в 07:48

«Просто не хочу»: Познер отказался отвечать на выпад Певцова

Рамблервчера в 14:50

Дмитрий Певцов назвал Владимира Познера «врагом России»

StarHit.ru03 декабря в 12:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 17:18, Ашберн
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РИА Новости 16:15
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
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Футбол

Последний в 2019 году тур РПЛ стартует матчами «Зенита» и «Локомотива»

Программа заключительного в 2019 году тура чемпионата России по футболу, который станет 19-м в сезоне, стартует в пятницу двумя матчами.
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На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем

Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
REGNUM вчера в 13:27
Футбол

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
RT на русском 17:13
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru 11:59
Шоу-бизнес

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах

Елена Летучая отмечает день рождения на Мальдивах Елене Летучей исполняется 41 год.
Экспресс газета вчера в 22:30
Политика

Небензя пошутил про отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

Постпред РФ при Совете Безопасности ООН Василий Небензя во время визита в Белый дом в Вашингтоне шутливо посетовал на отсутствие там "российской комнаты", президент США Дональд Трамп пообещал "позаботиться об этом".
РИА Новости 15:33
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Мойка78 вчера в 10:41
Футбол

Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера

Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
NewInform 16:00
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
ФедералПресс 01 декабря в 21:52
Общество

СМИ Франции: При столкновениях в Тулузе пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста против пенсионной реформы в городе Тулуза во Франции.
REGNUM 17:09
Политика

Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили детали предстоящего 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".
ТАСС 16:01
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости 10:05
Происшествия

Мужчина зарезал жену, тещу и ранил 2-летнюю дочь на Кубани

42-летний житель хутора Южный убил 37-летнюю супругу и 66-летнюю тещу, а также ранил собственную 2-летнюю дочь.
Регион online 12:03
Футбол

Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Газета.Ru 14:28
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие наушники

На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.
Astera 05:47
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Происшествия

В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

Lenta.ru 07:43
Футбол

«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»

«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
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Экономика

Глава «Транснефти» не видит целесообразности в приватизации компании

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
ТАСС 16:11
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе

Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 07:07
Авто

Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома

32CARS.ru вчера в 04:10
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Lenta.ru вчера в 09:36
Экономика

Налоговики запрашивают у банков сведения о клиентах

В письмах ФНС запрашивает копии документов по сомнительным операциям клиентов, а именно документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, конкретно - договоры с контрагентами.
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Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru 03 декабря в 14:15
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Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД

Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
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Политика

Украина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
РИА Новости 08:05
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
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Владимир Познер
Журналист
Советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент Академии российского телевидения, писатель. Ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале».
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Дмитрий Певцов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, певец, музыкант, педагог. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РФ.
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