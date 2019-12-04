Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России. На этот раз обращение артиста появилось в Instagram-аккаунте в образе председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина. На опубликованном видео с подписью «STOPознер!»

Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию

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