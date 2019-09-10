Но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень надеюсь, что Самара простит тебя... потому что в Самаре живут самые добрые и отзывчивые люди.

Российский певец Дима Билан попросил прощения у жителей Самары за концерт в нетрезвом виде и пообещал горожанам компенсации. Запись с покаянной речью певец выложил 9 сентября у себя в Instagram.

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

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