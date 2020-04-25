Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.

с чего всё началось

Певец и музыкант Максим Леонидов доставлен в отделение полиции Санкт-Петербурга за нарушение режима самоизоляции, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката артиста Павла Ясмана. Он рассказал, что Леонидов был задержан во время прогулки в Шуваловском парке.

Певец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке

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