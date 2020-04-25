Общество
Газета.RuПевец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке
Певец и музыкант Максим Леонидов доставлен в отделение полиции Санкт-Петербурга за нарушение режима самоизоляции, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката артиста Павла Ясмана. Он рассказал, что Леонидов был задержан во время прогулки в Шуваловском парке.
Читать в источнике
Оценить740
с чего всё началось
Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.Фонтанка.Ру06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
В Петербурге задержали лидера группы «Секрет» Максима Леонидова за прогулку в парке
Телеканал Санкт-Петербург08:08
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
На "Русское Радио" Ларионова пришла в 2007 году на должность музыкального редактора, в июле 2015 года назначена на должность главного редактора "Русского Радио".
Интерфакс 08:57
Общество
В Роспотребназоре объяснили, как работать парикмахерским
Москва, 25 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Рекомендации по организации работы СТО, ателье, химчисток, салонов красоты и парикмахерских утвердил Роспотребназор.
REGNUM 07:10
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека
Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
РБК Ростов-на-Дону 05:52
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Здоровье
Больницу в Симферополе закрыли на карантин из-за коронавируса
Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная больница) закрыта на карантин в связи с выявлением там заболевших COVID-19.
РИА Новости Крым 03:26
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Общество
В Москве зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
В Москве за сутки умер 41 пациент с COVID-19, сообщил в пятницу, 24 апреля, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия вчера в 18:16
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Политика
Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 08:33
Здоровье
В Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области выявили 33 новых случая коронавируса.
АН Между строк 09:03
Футбол
Акинфеев опережает Месси в рейтинге самых преданных футболистов
Портал Transfermarkt опубликовал обновлённый рейтинг самых преданных футболистов в десяти ведущих чемпионатах Европы.
RT на русском 09:33
Футбол
Городея – БАТЭ. Эксперты ждут результативный футбол
Сегодня в субботу, 25 апреля, в 17:00 (МСК) в рамках шестого тура чемпионата Беларуси состоится матч между футбольными клубами Городея и БАТЭ.
Букмекеры.рф 05:33
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Происшествия
В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки
Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
РИА Новости 06:57
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 74588, за последние сутки оно выросло на 5966.
РБК 02:51
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Общество
Первый медик умер от коронавируса на Ставрополье
В Ставропольском крае скончался от коронавируса медик, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
DP.RU 04:45
Культура
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Политика
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:44
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали» в самоизоляции
Что происходит 08:16
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Политика
Трамп назвал солнечный свет способом лечения коронавируса
Под влиянием мощного солнечного излучения коронавирус может погибнуть за минуту.
Компания вчера в 04:19
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику экономиста со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук прокомментировал критику со стороны Центробанка.
Гудвилл.онлайн 08:44
Общество
73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области
На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
Путешествия
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии
Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
Pravda.Ru вчера в 13:38
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23