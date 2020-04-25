Общество
Газета.RuПевец Максим Леонидов доставлен в полицию за прогулку в парке
Певец и музыкант Максим Леонидов доставлен в отделение полиции Санкт-Петербурга за нарушение режима самоизоляции, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката артиста Павла Ясмана. Он рассказал, что Леонидов был задержан во время прогулки в Шуваловском парке.
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Музыкант Максим Леонидов рассказал «Фонтанке», что оказался в полиции после прогулки с собакой и женой в Шуваловском парке.Фонтанка.Ру06:11
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В Петербурге задержали лидера группы «Секрет» Максима Леонидова за прогулку в парке
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