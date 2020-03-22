Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружен коронавирус.

Здоровье Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Армия и оружие Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Общество Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.

Происшествия Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.

Здоровье Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

Здоровье В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков Курильщики чаще некурящих людей тяжелее переносят симптомы коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Происшествия Глава села на Камчатке попал под статью за махинацию с пятью диванами По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2019 года глава сельского поселения "село Каменское" Пенжинского муниципального района из корыстных побуждений, заключил фиктивный договор купли-продажи с физическим лицом о покупке для нужд сельского поселения пяти диванов на сумму около 300 тысяч рублей.

Общество Власти России могут ужесточить карантин Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

Энергетика Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60 Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти.

Финансы ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6% Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Авто Названа дата начала продаж минивэна Volkswagen Viloran Фото: Volkswagen Компания Volkswagen определилась с датой старта продаж своего нового большого минивэна под названием Viloran.

Экономика Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.