Коронавирус

DP.RUDP.RUПевец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружен коронавирус.
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Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Эхо Москвы18:06

Пласидо Доминго заявил о заражении коронавирусом

Известия12:10

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

РИА Новости12:36

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

RT на русском12:17

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Lenta.ru12:16

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

РБК13:03

Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус

ТАСС12:09
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Здоровье

Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
Хоккей

Сергей Немчинов назначен спортивным директором «Адмирала»

Серебряный призёр Олимпийских игр (Нагано-1988) Сергей Немчинов назначен спортивным директором в ХК «Адмирал» (Владивосток).
ГЛАС.RU 05:20
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

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РИА Новости 17:13
Общество

Мишустин предостерег работодателей от увольнений на фоне коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин предостерег работодателей от попыток «воспользоваться шумихой вокруг коронавируса» и сократить персонал.
ФАН вчера в 07:04
Армия и оружие

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Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 17:27
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Путину не понравился дерзкий ответ чиновников

Люди от страха затариваются в промышленных масштабах макаронами.
Московский Комсомолец 09:27
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Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
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Фондовые индексы США снизились при закрытии торгов более чем на 4%

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 21 марта, закрылись снижением основных индексов на 3-4% в связи с опасениями из-за распространения коронавируса.
News.ru вчера в 02:11
Политика

Власти США работают с Перу и Гондурасом над вывозом американцев

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти США работают с Перу и Гондурасом над вывозом американцев.
РИА Новости 18:12
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Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

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Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
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Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Lenta.ru 19:26
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Армия и оружие

В ДНР заявили о 10 случаях нарушения перемирия за сутки

ВСУ 10 раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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В Минздраве оценили опасность коронавируса для курильщиков

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URA.Ru 14:37
Происшествия

Глава села на Камчатке попал под статью за махинацию с пятью диванами

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2019 года глава сельского поселения "село Каменское" Пенжинского муниципального района из корыстных побуждений, заключил фиктивный договор купли-продажи с физическим лицом о покупке для нужд сельского поселения пяти диванов на сумму около 300 тысяч рублей.
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Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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В России могут приостановить работу кинотеатров

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Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
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Сечин прогнозирует стоимость нефти на уровне $60

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прогнозирует стоимость барреля нефти на уровне $60 к концу года в случае ухода с рынка сланцевой нефти.
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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте.
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Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
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В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом

В Нью-Йорке почти сто полицейских заразились коронавирусом.
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Живущий на Сахалине японец развеял мифы о России

Японец Сусуми Митани, проживающий на Сахалине, развенчал мифы о России, популярные на его родине. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun.
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Бывший водитель Фернанду выступил с новыми обвинениями против игрока

Фернанду выступал за «Спартак» с 2016 по 2019 годы.
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Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
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Кризис заставит россиян пересесть на отечественные автомобили

Ухудшение экономической ситуации, вызванное обвалом рубля и ситуацией с коронавирусом, заставит россиян сместить свои предпочтения в сторону более доступных автомобилей, в том числе отечественных.
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Пласидо Доминго
Испанский оперный певец
Испанский оперный певец и дирижёр, лирико-драматический тенор, с 2009 года исполняющий наряду с теноровыми партии баритонового репертуара, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющие собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты.
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