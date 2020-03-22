Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружен коронавирус.

Общество Минкультуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы Министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить показы для посетителей с 23 марта, понедельника, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Армия и оружие На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.

Хоккей ИИХФ отменила чемпионат мира 2020 года из-за коронавируса Международная федерация хоккея приняла решение об отмене чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса, информирует официальный сайт ИИХФ.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

Общество В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.

Политика Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.

Общество В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.

Политика Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.

Политика Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии по России Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020 Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.

Экономика Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.