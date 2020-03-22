Коронавирус

DP.RUDP.RUПевец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружен коронавирус.
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Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Эхо Москвывчера в 18:06

Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус

ТАССвчера в 12:09

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

РИА Новостивчера в 12:36

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

RT на русскомвчера в 12:17

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Lenta.ruвчера в 12:16

Пласидо Доминго заявил о заражении коронавирусом

Известиявчера в 12:10

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

РБКвчера в 13:03
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Общество

Минкультуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы

Министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить показы для посетителей с 23 марта, понедельника, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:16
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«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

41-летняя дива показала, как занимается растяжкой. Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками фотографиями с тренировки в спортзале.
Пятый канал вчера в 15:14
Происшествия

Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
РБК вчера в 21:22
Армия и оружие

На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку

Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.
Avia.pro вчера в 20:02
Хоккей

ИИХФ отменила чемпионат мира 2020 года из-за коронавируса

Международная федерация хоккея приняла решение об отмене чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса, информирует официальный сайт ИИХФ.
Спорт БИЗНЕС Online 21 марта в 10:22
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Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК вчера в 11:18
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В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости вчера в 08:47
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Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину

Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.
РИА Новости 00:08
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 20 марта в 06:49
Общество

В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:21
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Происшествия

На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
Политика

Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Piter.tv вчера в 03:47
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском вчера в 10:02
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Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном

Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
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Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости вчера в 17:13
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
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Назван способ избежать неприятного запаха при употреблении чеснока

РИА Новости вчера в 10:59
Политика

ВКС России доставили 25 млн медицинских масок из Китая

Как уточняется, самолет Ан-124 ВКС России доставил из КНР на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок.
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Наука

Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 21 марта в 16:45
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
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Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Российская газета вчера в 18:34
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Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
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В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
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Inc-news.ru вчера в 17:22
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Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 21 марта в 14:59
Кино

Мультфильм «Вперед» выйдет раньше запланированной даты

Disney выпустит мультфильм «Вперед» раньше намеченного срока из‑за пандемии коронавируса.
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«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем»

«Русская платина» сообщила «Норникелю» о решении прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», говорится в сообщении «Норникеля».
Коммерсантъ 20 марта в 09:04
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Пласидо Доминго
Испанский оперный певец
Испанский оперный певец и дирижёр, лирико-драматический тенор, с 2009 года исполняющий наряду с теноровыми партии баритонового репертуара, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющие собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты.
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