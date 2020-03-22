Коронавирус
DP.RUПевец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
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Общество
Минкультуры России рекомендует кинотеатрам приостановить показы
Министерство культуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить показы для посетителей с 23 марта, понедельника, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
41-летняя дива показала, как занимается растяжкой. Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками фотографиями с тренировки в спортзале.
Происшествия
Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт
По его данным, самолет вернулся обратно из-за незначительной технической неисправности.
Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку
Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.
Хоккей
ИИХФ отменила чемпионат мира 2020 года из-за коронавируса
Международная федерация хоккея приняла решение об отмене чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса, информирует официальный сайт ИИХФ.
Общество
Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву
Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Политика
Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину
Граждане Украины, которые не могут вылететь из Доминиканы в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса, потребовали от главы государства Владимира Зеленского вывезти их на родину президентским самолетом.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Общество
В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года
Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Политика
Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом
Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Политика
Саакашвили сравнил готовность России и Украины к возможному кризису
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью "Седьмому телеканалу" сравнил готовность России и Украины к возможному финансовому кризису, который, как он полагает, надвигается как "цунами".
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Шоу-бизнес
Сергей Полунин впервые снялся для глянца вместе с двухмесячным сыном
Как известно, Сергей Полунин является востребованным артистом балета. Мужчина много путешествует и уже успел покорить мировые сцены.
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии по России
Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Спорт
Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
Здоровье
Назван способ избежать неприятного запаха при употреблении чеснока
Политика
ВКС России доставили 25 млн медицинских масок из Китая
Как уточняется, самолет Ан-124 ВКС России доставил из КНР на аэродром «Чкаловский» 25,5 млн индивидуальных защитных масок.
Наука
Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Экономика
Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО
Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Здоровье
Назвали сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Распространение коронавируса на территории России, предположительно, пойдет на спад через два месяца.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Кино
«Соник в кино» появится в домашнем прокате в конце месяца
В связи с распространением коронавируса многие киностудии решили выпустить свои фильмы в домашний прокат. Это коснулось и «Соника в кино».
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Кино
Мультфильм «Вперед» выйдет раньше запланированной даты
Disney выпустит мультфильм «Вперед» раньше намеченного срока из‑за пандемии коронавируса.
Экономика
«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем»
«Русская платина» сообщила «Норникелю» о решении прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», говорится в сообщении «Норникеля».