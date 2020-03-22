Коронавирус

DP.RUDP.RUПевец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружен коронавирус.
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Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Эхо Москвы18:06

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

РБК13:03

Пласидо Доминго заявил, что у него обнаружили коронавирус

ТАСС12:09

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

RT на русском12:17

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

Lenta.ru12:16

Пласидо Доминго заявил о заражении коронавирусом

Известия12:10

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

РИА Новости12:36
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Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
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В России в четыре раза увеличилось количество фишинговых рассылок

В России значительно возросло количество фишинговых рассылок из-за перехода большого количества компаний на удаленный режим работы, сообщает газета «Известия».
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
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Силовики займутся поисками распространителя персональных данных сахалинки

Ранее ASTV.RU сообщал, что неизвестные распространили в мессенджерах персональные данные сахалинки, у которой заподозрили COVID 2019.
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Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вынужденно вернулся в аэропорт

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В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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Во всяком случае, специалисты рекомендуют следовать советам автоконцернов, поскольку при применении несоответствующего горючего автовладелец столкнётся с вредоносными детонациями двигателя.
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Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса

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По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

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Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

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На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку

Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.
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Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

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США создадут нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Нефтяники США хотят создать альянс с Саудовской Аравией, чтобы регулировать мировые цены на нефть и ослабить влияние России как энергетической державы.
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Пласидо Доминго
Испанский оперный певец
Испанский оперный певец и дирижёр, лирико-драматический тенор, с 2009 года исполняющий наряду с теноровыми партии баритонового репертуара, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющие собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты.
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