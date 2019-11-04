Певица Ева Польна рассказала о состоянии своей дочери, которая накануне попала в больницу. При этом артистка поблагодарила всех за поддержку, но подчеркнула, что некоторые моменты принципиально требуют тишины.

Ева Польна рассказала о состоянии попавшей в больницу дочери

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