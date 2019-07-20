Шоу-бизнес
ТелепрограммаПевица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену
Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену. Как известно, в 2019 году певица угодила в серьезную автомобильную аварию. Она получила травмы и долгое время восстанавливалась.
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Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Политика
Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию
Сопредседатель партии "Демократический выбор", старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков в интервью порталу Ura.ru прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Здоровье
В России выявили первых зараженных коронавирусом
В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Помпео прибыл в Нур-Султан для встречи с президентом Казахстана
В рамках визита Майк Помпео планирует провести встречу с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Футбол
Евгений Гинер назвал стоимость ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что стоимость акций футбольного клуба ЦСКА составляет 24 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Общество
Информация о карантине в Москве оказалась фейком
Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.
Футбол
«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Политика
Олег Пак назначен первым замминистра Минкомсвязи
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Пака первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Происшествия
Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите
В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Общество
Не только коронавирус: в Ухани зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Пока случаев заражения человека птичьим гриппом H5N1 зафиксировано не было.
Гаджеты
Коронавирус выявил недостатки смартфонов iPhone
Проблема связана с функцией Face ID. Вспышка китайского коронавируса выявила недостаток последних смартфонах iPhone от компании Apple.
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Культура
История «Танца с саблями» в одноименном фильме Юсупа Разыкова
История «Танца с саблями» в одноименном фильме Юсупа Разыкова В прокат вышел «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, рассказывающий об эпизоде из жизни Арама Хачатуряна.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в КНР превысило 8 тысяч человек
Число подтвержденных в Китае случаев заболевания атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом, вечером 30 января достигло 8 152, передает ТАСС.
Энергетика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Кино
В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Технологии
«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах
Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.
Происшествия
Два человека убиты при стрельбе на похоронах во Флориде
Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) в субботу, 1 февраля.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры
Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Политика
Оливер Стоун назвал США империей зла
Напомним, что известный американский кинорежиссер разозлил официальный Вашингтон тем, снял несколько правдивых фильмов о США, которые участвовали в госпревороте на Украине.
Общество
Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший почти век назад корабль
Группа исследователей обнаружила останки корабля SS Cotopaxi, пропавшего в 1925 году в районе так называемого Бермудского треугольника, сообщает пресс-служба медиакомпании Discovery Communications, которой принадлежит телесеть Discovery Channel.