Шоу-бизнес

ТелепрограммаТелепрограммаПевица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену. Как известно, в 2019 году певица угодила в серьезную автомобильную аварию. Она получила травмы и долгое время восстанавливалась.
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Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Вокруг ТВ03:38

Певица МакSим прекращает творческую деятельность из-за проблем со здоровьем

ТАСС06:20

Певица МакSим решила уйти со сцены из-за проблем со здоровьем

Woman.ru05:51

Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

РИА Новости06:39

Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Телепрограмма02:42

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

StarHit.ru02:00

Принято решение о дальнейшей судьбе пострадавшей певицы МакSим

7Дней.ру01:05
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Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Российская газета 18:46
Политика

Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию

Сопредседатель партии "Демократический выбор", старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков в интервью порталу Ura.ru прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 17:45
Здоровье

В России выявили первых зараженных коронавирусом

В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
АБН вчера в 07:44
Политика

Помпео прибыл в Нур-Султан для встречи с президентом Казахстана

В рамках визита Майк Помпео планирует провести встречу с главой государства Касым-Жомартом Токаевым, министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.
iReactor 12:24
Политика

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 16:33
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Футбол

Евгений Гинер назвал стоимость ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что стоимость акций футбольного клуба ЦСКА составляет 24 млрд рублей.
АБН 14:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу

Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
News.ru 13:34
Общество

Информация о карантине в Москве оказалась фейком

Ранее в Сети и СМИ стали распространяться сообщения о карантине в московских школах с 4 по 9 февраля для школьников с 1 по 7 класс.
Вести.Ru 10:59
Футбол

«Монако» Головина вдевятером проиграл «Ниму» в чемпионате Франции

"Монако" проиграл "Ниму" в матче 22-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Газета.Ru 15:56
Политика

Олег Пак назначен первым замминистра Минкомсвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Пака первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Rambler News Service 13:47
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Происшествия

Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите

В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Чита.Ру вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Общество

Не только коронавирус: в Ухани зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Пока случаев заражения человека птичьим гриппом H5N1 зафиксировано не было.
ТК Звезда 18:29
Гаджеты

Коронавирус выявил недостатки смартфонов iPhone

Проблема связана с функцией Face ID. Вспышка китайского коронавируса выявила недостаток последних смартфонах iPhone от компании Apple.
Piter.tv 12:06
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Культура

История «Танца с саблями» в одноименном фильме Юсупа Разыкова

История «Танца с саблями» в одноименном фильме Юсупа Разыкова В прокат вышел «Танец с саблями» Юсупа Разыкова, рассказывающий об эпизоде из жизни Арама Хачатуряна.
Коммерсантъ вчера в 12:36
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в КНР превысило 8 тысяч человек

Число подтвержденных в Китае случаев заболевания атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом, вечером 30 января достигло 8 152, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 30 января в 11:17
Энергетика

В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
РИА Новости вчера в 10:07
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Игромания.ру вчера в 07:23
Технологии

«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах

Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.
Радио Sputnik 18:00
Происшествия

Два человека убиты при стрельбе на похоронах во Флориде

Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) в субботу, 1 февраля.
Известия 17:44
Политика

Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Шоу-бизнес

Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры

Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
RuNews24.ru 12:02
Политика

В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Газета.Ru 11:36
Политика

Оливер Стоун назвал США империей зла

Напомним, что известный американский кинорежиссер разозлил официальный Вашингтон тем, снял несколько правдивых фильмов о США, которые участвовали в госпревороте на Украине.
Госновости 04:13
Общество

Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Московский Комсомолец 10:05
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший почти век назад корабль

Группа исследователей обнаружила останки корабля SS Cotopaxi, пропавшего в 1925 году в районе так называемого Бермудского треугольника, сообщает пресс-служба медиакомпании Discovery Communications, которой принадлежит телесеть Discovery Channel.
Rambler News Service 30 января в 03:49
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МакSим
Российская певица
Российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер, Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики, Заслуженная артистка Республики Татарстан.
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