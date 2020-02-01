Шоу-бизнес
Lenta.ruПевица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram. «Мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок начиная с сегодняшнего дня», — написала она.
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Общество
ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно.
Религия
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Политика
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Кино
Умер актер из «Звездных войн» Алан Харрис
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины истощены
Дочерняя компания украинского «Нафтогаза» «Укргазодобыча» заявила об истощении пяти важных газовых месторождений Украины на 79-90 процентов.
Наука
Школьники Калининского района стали дипломантами III Научно-практической конференции
Авто
Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Наука
Химики СПбГУ научились находить фенолы в колбасе и рыбе
Химики СПбГУ из научной группы профессора Андрея Булатова научились находить фенолы в колбасе с помощью витамина В4.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Культура
Анджей Сапковский рассказал, какую роль сыграл в создании сериала «Ведьмак»
Польский писатель рассказал, как работает и какую роль сыграл в создании "Ведьмака".
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
Политика
Путин внёс в Госдуму поправки о горячем питании для школьников
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законодательную инициативу, направленную на обеспечение школьников горячим питанием, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента 1 февраля.
Общество
Что ждет россиян в феврале 2020 года
1 февраля выплаты, пособия и компенсации льготникам будут проиндексированы на 3,1%.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Хоккей
Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил шайбу в игре против «Оттавы Сенаторз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Здоровье
Школы Тюмени закрывают на карантин
Решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города «в целях предотвращения роста заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом».1 февраля школы ещё работают в обычном режиме.
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.