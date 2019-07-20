Шоу-бизнес
StarHit.ruПевица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
В последние месяцы казалось, что ситуация улучшилась, но теперь МакSим захотела оставить сцену. Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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Происшествия
Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете
В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Кино
В Белоруссии начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Политика
В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре
Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Россия приостановила безвизовые поездки с Китаем из-за вируса
Москва на фоне распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV приняла решение временно приостановить безвизовые туристические поездки китайцев в Россию.
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Кино
Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор
В новом интервью THR исполнительница роли Сары Коннор Линда Хэмилтон рассказала, что вряд ли ещё вернётся вновь к легендарному образу.
Авто
Tesla выпустит новый Model Y раньше, чем ожидалось
Американская автокомпания Tesla снова переносит сроки выхода нового электрокроссовера Tesla Model Y. Об этом сообщает издание PCMag со ссылкой на отчет автокомпании.
Политика
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Футбол
Сассуоло — Рома 4:2 (2-й тайм)
Перед игрой с «Сассуоло» на счету «Ромы» было 23 пропущенных гола. Лишь четыре команды пропустили меньше в нынешнем сезоне Серии А.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.
Политика
Марин Ле Пен назвала ЕС провалом
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен посчитала Евросоюзом громким провалом.
Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца
В последнее время 61-летняя Ольга Зарубина проводит дни сидя у компьютера — певица круглосуточно общается с мужчиной, который по-настоящему смог ее увлечь.
Футбол
Клопп: «Мы одержали заслуженную победу»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Саутгемптоном".
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство
Пара наслаждается семейной жизнью В прошлом году стало известно, что у Эммануила Виторгана и его жены Ирины Млодик родилась еще одна дочь Клара — на тот момент пара уже растила годовалую Этель.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ добыл данные о возможной причастности Украины к уничтожению MH17
Василий Прозоров, перешедший на сторону России бывший офицер Службы безопасности Украины, обнаружил данные, которым могут свидетельствовать о причастности Киева к уничтожению выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing, который потерпел крушение в небе над Донецкой областью.