Шоу-бизнес

StarHit.ruStarHit.ruПевица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

В последние месяцы казалось, что ситуация улучшилась, но теперь МакSим захотела оставить сцену. Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

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Певица МакSим прекращает творческую деятельность из-за проблем со здоровьем

ТАСС06:20

Певица МакSим решила уйти со сцены из-за проблем со здоровьем

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Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

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Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

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Принято решение о дальнейшей судьбе пострадавшей певицы МакSим

7Дней.ру01:05
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
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МакSим
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