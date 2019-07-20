Шоу-бизнес
StarHit.ruПевица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
В последние месяцы казалось, что ситуация улучшилась, но теперь МакSим захотела оставить сцену. Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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Наука
Ученые: хронические воспаления могут вызвать ускоренное старение
По мнению экспертов, длительные воспаления могут стать причиной ускоренного старения организма.
Общество
ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах
Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
Авто
Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Здоровье
Заражённый коронавирусом китаец связался со СМИ в Чите
Выяснилось, что речь идёт о семье – гражданине Китая, его дочери и супруге.
Политика
Демократы не смогут вызвать свидетелей на процесс по импичменту Трампа
Последний из колебавшихся сенаторов-республиканцев Лиза Мурковски (от штата Аляска) заявила, что проголосует против вызова свидетелей на процесс в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа, что лишает демократов возможности получить новые доказательства и затянуть процесс.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Технологии
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.
Происшествия
В Новосибирске сообщили о состоянии пострадавших при обрушении кафе
В Новосибирске прооперировали двух пострадавших при обрушении кровли у пристроенной к кафе раздевалки, сообщили в региональном минздраве, передает «РИА Новости».
Футбол
Ди Мария: «Я играл с Руни, Иброй, Роналду и Месси. Лео - лучший из них»
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария поделился мнением о сильнейших одноклубниках в своей карьере.Я рад, что у меня была возможность поиграть вместе с Руни, Ибрагимовичем, Роналду и Месси.
Общество
В Китае произошла вспышка птичьего гриппа
"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры
Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Кирилл предложил добавить в преамбулу Конституции России упоминание о Боге.
Происшествия
Пожар произошел на складе в Подмосковье
Гаджеты
На AliExpress обнаружили якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Пользователи обнаружили на китайской торговой площадке AliExpress более дешевый двойник недавно вышедшего на рынок отечественного защищенного планшета MIG T10 x86.
Кино
В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Политика
Оливер Стоун назвал США империей зла
Напомним, что известный американский кинорежиссер разозлил официальный Вашингтон тем, снял несколько правдивых фильмов о США, которые участвовали в госпревороте на Украине.
Спорт
Российские футболисты пробились на чемпионат мира
Шоу-бизнес
Легенда журналистики 1990-х Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Елена Ханга — российская журналистка, которая конце 1990-х и начале 2000-х вела передачи «Про это», «Принцип домино», «Русские в форте Боярд» и другие программы на НТВ.
Футбол
«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Политика
Пушков оценил переговоры Белоруссии и США
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Индии
На территории индийского штата Керала зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае.
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» благодаря дублю Мирзова
Экономика
Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Общество
Двести дней: как Сталинград стал символом воинской доблести
«Известия» вспоминают о тех двухстах днях, переломивших ход великой войны.