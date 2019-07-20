В последние месяцы казалось, что ситуация улучшилась, но теперь МакSим захотела оставить сцену. Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

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