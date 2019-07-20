Шоу-бизнес
StarHit.ruПевица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
В последние месяцы казалось, что ситуация улучшилась, но теперь МакSим захотела оставить сцену. Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Наука
«Сильный» искусственный интеллект - наследник человечества. Часть 1
Искусственные нейронные сети относятся ко второму направлению ИИ, поскольку они обучаются на примерах функционально делать то, что делает человек, при этом, не пытаются моделировать человеческие рассуждения.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора сформулировали гигиенические правила, которые могут помочь в профилактике коронавируса и иных инфекций.
Общество
В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»
Политика
Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Финансы
Рубль поднимается к евро в начале торгов
В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
Политика
Эксперт заявил, что Лукашенко пытался шантажировать Путина ради нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко повышает градус шантажа в отношения с Владимиром Путиным, чтобы добиться более низких цен на нефть, заявил BFM.RU генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Несмотря на снижение ставок банкам не удалось повторить показатели по выдаче ипотеки 2018 года.
Здоровье
Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье
Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
Политика
Фактор санкций делает бессмысленными все предложения Помпео к Белоруссии
Американцы зондируют белорусское направление Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Минск, где провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой заявил, что американцы готовы на сто процентов обеспечить потребности белорусов в нефти.
Культура
На Украине националисты сорвали фестиваль документального кино
Украинские националисты сорвали Международный фестиваль документального христианского кино в Днепре.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» в Дортмунде разбить «Унион»
Общество
Аксенов прокомментировал скандал в Керчи
Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что в действиях чиновников из Керчи, решивших поздравить блокадников, "не было злого умысла".
Здоровье
Учёные узнали о сложности диагностики коронавируса
Эксперты университета Ланьчжоу получили снимки лёгких китаянки, у которой три дня назад диагностировали коронавирус.
Политика
Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Пака, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Происшествия