Шоу-бизнес
Вокруг ТВПевица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем "В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня", – объявила Соколова.
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Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Футбол
Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с последней командой чемпионата Австрии
ЦСКА на сборе Испании сыграл вничью с австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Клуб из Инсбрука занимает последнее, 12-е, место в чемпионате Австрии.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Общество
В России отменили тысячи советских законов
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.
Общество
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
Восемь случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировано в Германии. Заболевание выявлено у еще одного жителя Баварии.
Политика
Пентагон предоставит военные базы США для карантина из-за коронавируса
«Министр обороны Марк Эспер одобрил запрос от Министерства здравоохранения и социальных служб США на предоставления помещений для размещения 1 тысячи человек, которые могут понадобиться для карантина после возвращения людей из-за рубежа в связи с новым типом коронавируса», - сообщил Хоффман.
Общество
Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза
2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Футбол
«Сельта» проиграла «Валенсии» в дебютном матче Смолова
Шоу-бизнес
«Я орал как резаный»: Иосиф Пригожин поругался с Валерией из-за весов
Продюсер недоумевает, зачем его супруга отправилась в однодневную поездку с напольными весами.
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде
Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Хоккей
Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января.
Здоровье
Стали известны результаты анализов супругов из Воронежа на коронавирус
Медики получили результаты анализов супругов, госпитализированных в областную детскую клиническую больницу №2. Напомним, супруги вернулись в Воронеж после отдыха в Китае и почувствовали недомогание.
Общество
В Приморье рассказали об открытии карантинных пунктов для граждан КНР
Изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья.
Политика
США ввели ограничения на въезд в отношении граждан шести стран
Президент США Дональд Трамп принял решение ввести ограничения на въезд для граждан шести стран, включая Киргизию.
Армия и оружие
Военные Украины испытали в Одессе новый корабль
Происшествия
Россиянка утонула во время купания в Таиланде
Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка.
Армия и оружие
«Роскосмос» и Минобороны согласовали модификацию ракеты «Ангара-А5М»
Госкорпорация «Роскосмос» и Министерство обороны России одобрили модификацию ракеты-носителя «Анагара-А5М» и утвердили ее параметры и облик.
Политика
Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу
Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.
Политика
Первым замглавы Минкомсвязи назначили Олега Пака
Место Пака заняла бывший сенатор Людмила Бокова. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Политика
Эксперт назвал бессмысленной идею поставки нефти США в Белоруссию
Эксперт прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о поставках страной нефти на белорусские территории.
Политика
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога.
Политика
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.