Шоу-бизнес

Вокруг ТВВокруг ТВПевица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем "В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня", – объявила Соколова.
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Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Телепрограмма02:42

Певица МакSим прекращает творческую деятельность из-за проблем со здоровьем

ТАСС06:20

Певица МакSим решила уйти со сцены из-за проблем со здоровьем

Woman.ru05:51

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Вокруг ТВ03:38

Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем

РИА Новости06:39

Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

StarHit.ru02:00

Принято решение о дальнейшей судьбе пострадавшей певицы МакSим

7Дней.ру01:05
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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января.
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Медики получили результаты анализов супругов, госпитализированных в областную детскую клиническую больницу №2. Напомним, супруги вернулись в Воронеж после отдыха в Китае и почувствовали недомогание.
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МакSим
Российская певица
Российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер, Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики, Заслуженная артистка Республики Татарстан.
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