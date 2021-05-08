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Певица Манижа провела первую репетицию на «Евровидении-2021» в Роттердаме

Завершились репетиции певицы Манижи, которая будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение». Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, уже сегодня, седьмого мая, российская исполнительница отправится в Роттердам, чтобы принять участие в международном конкурсе.В источнике

Подробнее о событии

Певица Манижа объяснила выбор костюмов для Евровидения

Народные новости17:10

Манижа объяснила выбор своего наряда для «Евровидения»

Российская газетавчера в 11:13

Манижа провела первую репетицию на «Евровидении» в Роттердаме

ТАССвчера в 06:04

Manizha объяснила выбор костюма на Евровидении

Телеканал 360°вчера в 08:35

Манижа провела первую репетицию на «Евровидении» в Роттердаме

РЕН ТВвчера в 07:05

Певица Манижа провела первую репетицию на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме

ФАНвчера в 09:13

«Не хочу быть слишком красивой»: Манижа объяснила выбор наряда на Евровидение 2021

Sputnik Таджикистанвчера в 08:03
Интересное

Более 50 палестинцев пострадали в беспорядках в Восточном Иерусалиме

Более полусотни палестинцев пострадали в ходе беспорядков в Восточном Иерусалиме при столкновениях с израильскими полицейскими, сообщили в представительстве Красного Полумесяца в Иерусалиме.
РЕН ТВ19:15