Певица Манижа провела первую репетицию на «Евровидении-2021» в Роттердаме
Завершились репетиции певицы Манижи, которая будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение». Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, уже сегодня, седьмого мая, российская исполнительница отправится в Роттердам, чтобы принять участие в международном конкурсе.В источнике
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«Не хочу быть слишком красивой»: Манижа объяснила выбор наряда на Евровидение 2021
Sputnik Таджикистанвчера в 08:03