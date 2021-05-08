Завершились репетиции певицы Манижи, которая будет представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение». Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА Новости, уже сегодня, седьмого мая, российская исполнительница отправится в Роттердам, чтобы принять участие в международном конкурсе.

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