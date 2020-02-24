Шоу-бизнес
Свободная ПрессаПевица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv ответила на критику подписчиков, которые заявили, что на Украине 23 февраля не отмечают. Накануне исполнительница поздравила с этим праздником мужчин в инстаграме.
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Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон
Россиянам назвали способы уберечься от слежки через смартфон. Их приводят «Известия» со ссылкой на IT-специалистов.
Экономика
Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Футбол
«Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги
В матче 23-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» уступил берлинскому «Униону» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена».
Футбол
«Челси» — «Бавария»: хозяева не смогут победить в матче Лиги чемпионов
25 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский «Челси» встретится с немецкой «Баварией».
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба
Фактически Нейраб штурмует турецкая армия при вспомогательной поддержке боевиков-исламистов (последние — в качестве «пушечного мяса»).
Наука
При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты
Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
Футбол
Экс-игрок «Ювентуса» получил красную карточку до того, как дебютировал за новый клуб
Футбол
Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
Политика
В партии Зеленского планируют пересмотреть закон о госязыке
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Раде началась подготовка по внесению правок к закону о государственном языке.
Общество
Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Происшествия
Возросло число погибших и пострадавших при землетрясении в Турции
До восьми человек возросло число жертв землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на границе Турции и Ирана.
Экономика
Китай осуществил третью «инъекцию» замороженной свинины в экономику
Китай продолжит отпускать замороженную свинину из резервов в рамках нивелирования негативных последствий от вспышки нового коронавируса в стране.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Авто
Audi добавила третий электромотор в Audi e-tron S
Для e-tron S Audi переместила больший электродвигатель на переднюю ось и установила два меньших двигателя на заднюю ось, по одному на каждое колесо.
Культура
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка
Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны.
Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
Политика
Трамп пожелал России и Украине примирения
Россия и Украина с 2014 года не поделят Крым, который по российскому законодательству является субъектом Федерации.
Политика
МИД РФ: США отказываются обсуждать «вмешательство» России в выборы
Предложение обсуждать обвинения с американской стороны во вмешательстве России в выборный процесс в США Вашингтон неоднократно отвергал, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских 24 февраля в интервью изданию Коммерсант.
Музыка
Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
Общество
Старым грузовикам мостят дорогу на свалку
АЕБ поддержала рост налога на машины "Евро-3" Как узнал "Ъ", Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) поддержала начатую Минпромторгом дискуссию о повышении транспортного налога для коммерческого транспорта класса "Евро-3" и ниже.
Общество
Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии
Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Политика
Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении двух стран
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на слова главы РФ Владимира Путина о том, что объединение усилий двух государств, речь о России и Украине, создаст глобального конкурента в Европе и в мире.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.