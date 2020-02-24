Шоу-бизнес

Свободная ПрессаСвободная ПрессаПевица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Украинская певица Maruv ответила на критику подписчиков, которые заявили, что на Украине 23 февраля не отмечают. Накануне исполнительница поздравила с этим праздником мужчин в инстаграме.
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Певица Maruv нецензурно обратилась к критикам 23 Февраля

Lenta.ru09:02

Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля

РИА Новости07:56

Maruv оскандалилась с 23 февраля

Вести.Ru08:36

Хочу и буду: Maruv ответила критикам празднования 23 февраля

РЕН ТВ08:17

Украинская певица ответила на критику за поздравления с 23 февраля

Взгляд.ру08:01

Maruv матом ответила критикам ее поздравления с 23 февраля

Московский Комсомолец08:37

Maruv жестко ответила украинцам, возмущенным ее поздравлениями с 23 Февраля

ФАН07:37
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MARUV
Украинская певица
Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Живёт в Киеве. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.
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