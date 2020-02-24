Шоу-бизнес
Свободная ПрессаПевица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv ответила на критику подписчиков, которые заявили, что на Украине 23 февраля не отмечают. Накануне исполнительница поздравила с этим праздником мужчин в инстаграме.
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Комментарии
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Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью новых чипов
Первыми стали однокристальная система Atom P5900 для базовых станций, структурированная ASIC для ускорения сетей 5G, оптимизированный для работы в сетях 5G-контроллер Ethernet с поддержкой точной синхронизации времени на основе GPS, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на информационные материалы компании.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Наука
Выявлено раннее скрещивание древних популяций людей
Политика
Ходорковский планировал смерть журналистов из РФ в ЦАР для провокации
Олигарх Михаил Ходорковский планировал смерть русских журналистов в ЦАР как провокацию против РФ.
Общество
Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса
В Москве посол КНР Чжан Ханьхуэй рассказал о вакцине против нового заболевания. Об этом сообщает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Израильские врачи отказали в операции бабушке Ивана Урганта
Политика
Трамп заявил, что коронавирус в США «под контролем»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с коронавирусом в США находится под контролем.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
Культура
Как «Смешарики» купили «Фиксиков»
Футбол
«Ливерпуль» повторил два английских рекорда
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Происшествия
В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево
Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
Экономика
Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Армия и оружие
Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты
Биатлон
Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом
Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Финансы
«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию
В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.
Здоровье
Глава ВОЗ не исключает, что коронавирус достигнет масштабов пандемии
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус не исключает, что коронавирус может достичь масштабов пандемии.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова опубликовала фото без одежды
Последний снимок свидетельствует о том, что она превзошла саму себя: женщина выложила фото, где нет даже намека на одежду.
Технологии
Названы способы уберечься от слежки через смартфон
Основным источником заражения являются приложения, скачанные через браузер.
Происшествия
В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess
Баскетбол
Завершилась церемония прощания с Кобе Брайантом
В Лос-Анджелесе на арене "Стейплс-центр" завершилась церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кобе Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной.