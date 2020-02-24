Шоу-бизнес
Свободная ПрессаПевица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Украинская певица Maruv ответила на критику подписчиков, которые заявили, что на Украине 23 февраля не отмечают. Накануне исполнительница поздравила с этим праздником мужчин в инстаграме.
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О гибели человека на украинской границе сообщили киевские СМИ со ссылкой на общественную организацию.
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Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.