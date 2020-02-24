Популярная украинская певица Maruv подверглась у себя на родине критике за поздравления с 23 февраля. После волны негодования со стороны украинцев исполнительница обратилась к подписчикам у себя на странице в Instagram.

Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

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Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

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