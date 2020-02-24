Шоу-бизнес
Газета.RuПевица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
Популярная украинская певица Maruv подверглась у себя на родине критике за поздравления с 23 февраля. После волны негодования со стороны украинцев исполнительница обратилась к подписчикам у себя на странице в Instagram.
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Комментарии
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Хоккей
Юные хоккеисты устроили массовую драку на турнире в Тольятти
Одиннадцаталетние хоккеисты устроили массовую драку на турнире кубка федерации в Тольятти.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Общество
Белый дом запросит у Конгресса США $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Белый дом может попросить у конгресса США около 1 млрд долларов на борьбу со вспышкой коронавируса, 24 февраля сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Здоровье
Минздрав предложил запечь ценный микроэлемент в хлеб
Минздрав предлагает печь хлеб и хлебобулочные изделия только с использованием йодированной соли.
Киберспорт
Онлайн PUBG за два года упал с полутора миллионов до 250 тысяч игроков
За два года PlayerUnknown's Battlegrounds потеряла большое количество игроков — за этот период средний онлайн «королевской битвы» опустился с 1,58 млн до 257 тыс. пользователей.
Авто
Tesla раскрыла характеристики батареи нового Model Y
На сайте EPA недавно выпустили информацию о данных запаса хода нового Tesla Model Y. Если верить проведенным испытаниям, транспортное средство в версии Performance может преодолеть до 500 км на одном заряде аккумулятора.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Космос
NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Культура
На канале «Россия 1» сегодня выходит шпионский боевик «Герой» с Владимиром Машковым
На канале "Россия 1" сегодня выходит шпионский боевик "Герой" с Владимиром Машковым Владимир Машков согласился сниматься в сериале, потому что доверяет режиссеру Карену Оганесяну.
Технологии
Sony Playstation 5 научится чувствовать страх человека во время игры
Контроллер Dualshock 5 для нового Playstation будет не особо отличаться от предыдущего поколения. Тем не менее, он обретёт новые функции.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Футбол
Зиеш рассказал, почему решил перейти в «Челси»
Нападающий амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш, который перейдёт в «Челси» по окончании сезона, поделился ожиданиями от трансфера в лондонский клуб.
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Футбол
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм»
Чемпионат Англии 27-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G. Продажи в Европе должны стартовать весной 2020 года.