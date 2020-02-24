Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПевица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Популярная украинская певица Maruv подверглась у себя на родине критике за поздравления с 23 февраля. После волны негодования со стороны украинцев исполнительница обратилась к подписчикам у себя на странице в Instagram.
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Хочу и буду: Maruv ответила критикам празднования 23 февраля

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Пятый канал10:28

Украинская певица ответила на критику за поздравления с 23 февраля

Взгляд.ру08:01

Maruv нецензурно ответила критикам празднования 23 Февраля

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MARUV
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Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Живёт в Киеве. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.
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