Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери. Это произошло после того, как исполнительница впервые показала ребенка, снявшись для обложки журнала Hello, которому дала интервью.

Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

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