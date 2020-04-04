Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter. По ее словам, симптомы заболевания появились две недели назад.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Общество Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Общество «Волонтерам-медикам» выделили 242 млн рублей для борьбы с COVID-19 Более 242 миллионов рублей выделило правительство РФ всероссийскому общественному движению добровольцев "Волонтёры-медики" для помощи людям в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

Общество Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.

Энергетика Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.

Политика Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.

Авто Tesla выпустила рекордное количество электрокаров Компания Tesla Motors в первом квартале 2020 года выпустила 102,6 тыс. и реализовала 88,4 тыс. электрокаров.

Наука В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.

Хоккей Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).