Коронавирус
ИзвестияПевица Pink заразилась коронавирусом
Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter. По ее словам, симптомы заболевания появились две недели назад.
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Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Общество
В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Спорт
Российская футболистка Коваленко показала, как надо круто делать планку для похудения
Исполнение планочки от российской футболистки Ксении Коваленко pic.twitter.com/0VplmVyDTc — Морковка Нигана (@NeganandLucil) April 4, 2020 Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
ВОЗ предупреждает, что здоровым людям носить маски не нужно
Здоровых людей может защитить лишь респиратор. Также маски необходимы тем, кто дома ухаживает за больными людьми.
Общество
Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10
Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10 в апреле или начале мая.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России
Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
«Волонтерам-медикам» выделили 242 млн рублей для борьбы с COVID-19
Более 242 миллионов рублей выделило правительство РФ всероссийскому общественному движению добровольцев "Волонтёры-медики" для помощи людям в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
Общество
Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине
Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.
Здоровье
В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Энергетика
Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
Шоу-бизнес
«Дом мой»: Жена Дмитрия Тарасова рассказала о подарке мужа
Модель Анастасия Тарасова (Костенко) рассказала о щедром подарке от своего знаменитого мужа-футболиста.
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Происшествия
Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции
Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Политика
Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте
Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Авто
Tesla выпустила рекордное количество электрокаров
Компания Tesla Motors в первом квартале 2020 года выпустила 102,6 тыс. и реализовала 88,4 тыс. электрокаров.
Политика
В НАТО заявили о намерении углубить партнерство с Украиной и Грузией
НАТО планирует больше углублять свое партнерство с Грузией и Украиной.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Здоровье
Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом
Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Хоккей
Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям
Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии
Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.
Общество
Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.