Коронавирус

ИзвестияИзвестияПевица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter. По ее словам, симптомы заболевания появились две недели назад.
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Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

РБК01:49

Певица Pink победила коронавирус

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Певица Pink рассказала о положительном результате теста на коронавирус

Московский Комсомолец00:51

Pink сообщила, что была заражена коронавирусом

ТАСС00:44

Певица Pink заразилась коронавирусом

Известия00:59

Певица Pink заразилась коронавирусом

Lenta.ru00:30

Pink заразилась коронавирусом

РИА Новости00:20
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Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Lenta.ru вчера в 05:49
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара вчера в 13:40
Спорт

Российская футболистка Коваленко показала, как надо круто делать планку для похудения

Исполнение планочки от российской футболистки Ксении Коваленко pic.twitter.com/0VplmVyDTc — Морковка Нигана (@NeganandLucil) April 4, 2020 Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 01:45
Здоровье

ВОЗ предупреждает, что здоровым людям носить маски не нужно

Здоровых людей может защитить лишь респиратор. Также маски необходимы тем, кто дома ухаживает за больными людьми.
The Penza Post вчера в 23:00
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Газета.Ru вчера в 12:57
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Гаджеты

Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10

Компания Microsoft выпустит улучшенную версию Windows 10 в апреле или начале мая.
Дни24 02:18
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России

Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.
News.ru 01:44
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

«Волонтерам-медикам» выделили 242 млн рублей для борьбы с COVID-19

Более 242 миллионов рублей выделило правительство РФ всероссийскому общественному движению добровольцев "Волонтёры-медики" для помощи людям в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 02:09
Общество

Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине

Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.
Московский Комсомолец 02 апреля в 03:29
Здоровье

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
Энергетика

Трамп указал на отсутствие у США обязательств сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет посредником в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению добычи нефти на 15 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 00:04
Шоу-бизнес

«Дом мой»: Жена Дмитрия Тарасова рассказала о подарке мужа

Модель Анастасия Тарасова (Костенко) рассказала о щедром подарке от своего знаменитого мужа-футболиста.
Суть событий 02:18
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 02 апреля в 11:35
Политика

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Российская газета 02:23
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Авто

Tesla выпустила рекордное количество электрокаров

Компания Tesla Motors в первом квартале 2020 года выпустила 102,6 тыс. и реализовала 88,4 тыс. электрокаров.
AutoNews вчера в 11:17
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В НАТО заявили о намерении углубить партнерство с Украиной и Грузией

НАТО планирует больше углублять свое партнерство с Грузией и Украиной.
Вечерняя Москва 02 апреля в 14:57
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM вчера в 05:52
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Хоккей

Игрок «Рейнджерс» подвергся расистским оскорблениям

Новичок "Нью-Йорк Рейнджерс" К'Андре Миллер подвергся расистским оскорблениям во время видеоконференции, сообщает официальный сайт команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 21:10
Шоу-бизнес

Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

РБК 00:11
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ вчера в 04:38
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться во время пандемии

Роспотребнадзор поделился рекомендациями ВОЗ о том, как правильно питаться во время пандемии, особое внимание следует уделить планированию покупок.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru вчера в 22:51
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Пинк
Американская певица, автор песен и актриса, ставшая популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Выпустила свой первый сингл «There You Go», который вошёл в её альбом, записанный в стиле r'n'b - Can't Take Me Home.
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