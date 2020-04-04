Коронавирус
Ореанда-НовостиПевица Pink заразилась коронавирусом
Певица рассказала, что у неё и её трехлетнего сына Джеймсона проявились симптомы нового типа коронавирусной инфекции. По словам Pink, признаки болезни появились ещё две недели назад. У лечащего врача артистки был доступ к тестам, что и помогло обнаружить COVID-19 у певицы и её сына.
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Переболевшая коронавирусом певица Pink выделила на борьбу с вирусом $1 млн
Московский Комсомолец03:38
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Происшествия
В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина
Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
Общество
В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля
По мнению Владимира Путина, нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля помогла выиграть время на борьбу с коронавирусом.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Экономика
Олигархи обложили пошлиной энергию из России
С первого апреля вступило в силу постановление Верховной рады, согласно которому все закупки электроэнергии и энергетических марок углей в России будут облагаться пошлиной в размере 65 процентов.
Происшествия
В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек
Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
Учёба школьников может продлиться на лето, заявили в Минпросвещения
Министерство просвещения России заявило, что учёба школьников может продлиться на лето.
Общество
В Брянской области определили перечень работающих предприятий
В Брянской области был утвержден перечень предприятий, работающих во время пандемии, об этом сообщает РИА «Стрела».
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Опубликован список омских компаний, которым разрешат работать в апреле
Напомним, с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции. Накануне его продлили до 12 апреля.
Политика
Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией
В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
Лика Стар почти месяц не выходит из дома в Италии из-за коронавируса
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз
Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Происшествия
В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус
На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
Политика
Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом
Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких
Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
Общество
В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 205 612 человек, проведено уже более 639 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации
В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Транспорт
Собянин рассказал о правилах передвижения автотранспорта в столице
В условиях самоизоляции москвичи смогут передвигаться по городу на личном автотранспорте, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Авто
В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах
Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян
Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Футбол
Головин на время карантина вернулся из Монако в Россию
Российский футболист "Монако" Александр Головин находится в Калтане Кемеровской области.