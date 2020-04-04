Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПевица Pink заразилась коронавирусом

Певица рассказала, что у неё и её трехлетнего сына Джеймсона проявились симптомы нового типа коронавирусной инфекции. По словам Pink, признаки болезни появились ещё две недели назад. У лечащего врача артистки был доступ к тестам, что и помогло обнаружить COVID-19 у певицы и её сына.
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«Это серьезное заболевание»: Пинк и ее трехлетний сын заразились CoViD-19

Телепрограмма03:03

Переболевшая коронавирусом певица Pink выделила на борьбу с вирусом $1 млн

Московский Комсомолец03:38

Певица Pink заразилась коронавирусом

Lenta.ru00:30

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

РБК01:49

Pink сообщила, что была заражена коронавирусом

ТАСС00:44

Певица Pink рассказала, что вылечилась от коронавируса

Газета.Ru03:31

Pink заразилась коронавирусом

РИА Новости00:20
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Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.
РИА Новости 03:28
Общество

В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 04:06
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля

По мнению Владимира Путина, нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля помогла выиграть время на борьбу с коронавирусом.
Колыма Плюс вчера в 08:11
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

По словам медиков, курение влияет на риск заражения, а отказ от вредной привычки существенно повышает шансы на возможность организма сопротивляться вирусу.
Lenta.ru вчера в 10:49
Экономика

Олигархи обложили пошлиной энергию из России

С первого апреля вступило в силу постановление Верховной рады, согласно которому все закупки электроэнергии и энергетических марок углей в России будут облагаться пошлиной в размере 65 процентов.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Барнауле число заразившихся коронавирусом выросло до семи человек

Число зараженных коронавирусом в Барнауле выросло за сутки на три и достигло семи человек, сообщает оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 03:20
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Учёба школьников может продлиться на лето, заявили в Минпросвещения

Министерство просвещения России заявило, что учёба школьников может продлиться на лето.
Мойка78 00:45
Общество

В Брянской области определили перечень работающих предприятий

В Брянской области был утвержден перечень предприятий, работающих во время пандемии, об этом сообщает РИА «Стрела».
Стародубский вестник 03:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Общество

Опубликован список омских компаний, которым разрешат работать в апреле

Напомним, с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции. Накануне его продлили до 12 апреля.
Город55.ру 02:15
Политика

Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией

В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.
РБК 02 апреля в 11:33
Общество

В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Дождь вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Лика Стар почти месяц не выходит из дома в Италии из-за коронавируса

Актуальные Новости вчера в 02:23
Энергетика

Путин допустил возможность сокращения нефтедобычи

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
РИА Новости вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз

Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
ИА InterMedia вчера в 08:48
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Происшествия

В Калуге выросло число условно положительных тестов на коронавирус

На карантине в больнице находятся 30 человек. Условно-положительные анализы 33 человек направлены на проверку.
REGNUM вчера в 04:19
Политика

Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом

Телеведущий Владимир Познер объяснил комплекс неполноценности России перед Западом.
Lenta.ru вчера в 20:40
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких

Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
ToDay News Ufa 02 апреля в 12:46
Общество

В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 205 612 человек, проведено уже более 639 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:15
Политика

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации

В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к нации в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:12
Транспорт

Собянин рассказал о правилах передвижения автотранспорта в столице

В условиях самоизоляции москвичи смогут передвигаться по городу на личном автотранспорте, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".
Российская газета вчера в 17:09
Авто

В Сети показана редкая «Нива», сделанная для немцев в 80-х годах

Каждый из 150 выпущенных внедорожников специальной версии получил доработанный экстерьер, а конкретнее — расширители колёсных арок из пластика, особые дизайнерские «штамповки» с более широкими, чем у крупносерийных «Нив» покрышками, вдобавок декоративные белые полосы с боков кузова.
Тарантас Ньюс вчера в 13:59
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах для россиян

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах, которые устанавливаются для граждан, субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции и оказались в сложной финансовой ситуации.
Профиль вчера в 15:33
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Известия 03:37
Футбол

Головин на время карантина вернулся из Монако в Россию

Российский футболист "Монако" Александр Головин находится в Калтане Кемеровской области.
Pravda.Ru вчера в 09:26
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Пинк
Американская певица, автор песен и актриса, ставшая популярной в начале 2000 года после выпуска альбома Can't Take Me Home. Выпустила свой первый сингл «There You Go», который вошёл в её альбом, записанный в стиле r'n'b - Can't Take Me Home.
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