Ранее стало известно, что Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Источники называли разные диагнозы — сердечный приступ и инсульт. Врачи намерены провести полное обследование певицы.

с чего всё началось

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц. По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны.

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,3K

Здоровье В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2578 человек Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 352 - до 2578, скончались еще три пациента – всего умерших 26, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава республики. 2

Общество Умер политолог Александр Некрасов Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. 355

Религия Православные христиане отметят Вербное воскресенье дома Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) отмечают православные христиане во всем мире в это воскресенье. 184

Политика Песков рассказал об интенсивности графика Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно. 153

Здоровье Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни. 247

Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 158

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 643

Общество Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей. 187

Футбол Мать футболиста ПСЖ Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, начала встречаться с 22-летним бразильским киберспортсменом Тьяго Рамосом.

Общество В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. 39

Киберспорт Оба состава Virtus.pro выступят на Epic Prime League Season 1 Список участников Epic Prime League Season 1: FlyToMoon Winstrike Team Team Spirit Virtus.pro VP.Prodigy Team Unique B8 Cyber Legacy Призовой фонд турнира составит 150 тысяч долларов США.

Гаджеты Xiaomi поменяла позицию. Смартфоны Xiaomi и Redmi могут получить IP68 Напомним, лидер китайского подзразделения Xiaomi заявил в одном из своих последних сообщений, что Redmi K30 Pro, который соответствует степени защиты IP53, является достаточно защищенным смартфонов.

Общество МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции «В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter. 26

Экономика «Дом.РФ» представил план строительства арендных домов для очередников Госкомпания «Дом.РФ» подсчитала необходимые инвестиции и бюджетные субсидии на развитие до 2024 года рынка некоммерческого арендного жилья.

Происшествия В Волгоградской области подтвердили 5 новых случаев коронавируса Всего в Волгоградской области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Киберспорт Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.