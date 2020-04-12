Шоу-бизнес
Вести.RuПевица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц. По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Источники называли разные диагнозы — сердечный приступ и инсульт. Врачи намерены провести полное обследование певицы.Телеканал 360°вчера в 16:10
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