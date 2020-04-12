В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».

с чего всё началось

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц. По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны.

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

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