Шоу-бизнес
Вести.RuПевица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц. По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны.
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с чего всё началось
В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».Известиявчера в 14:51
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Комментарии
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Экономика
Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
РБК 07:14
Политика
Песков сообщил, что Путину сейчас не хватает живого общения
Президент России Владимир Путин в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса скучает по прямому общению с людьми, но график его работы в эти дни стал гораздо более интенсивным.
ТАСС 06:57
Общество
МИД назвал число выплат россиянам за рубежом
Как сообщило министерство, по состоянию на 8:00 12 апреля в МИД из Минкомсвязи России поступили сведения о 37 382 гражданах, подавших заявление на Едином портале госуслуг о необходимости выплат (с членами семей – 54 794 граждан).
РИА Новости 08:25
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
Общество
Василий Уткин разочаровался в государстве
Мир новостей 08:16
Политика
Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ
Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
Интерфакс 08:07
Общество
Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции
С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России.
РБК 07:51
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Происшествия
В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС
Ранее сообщалось, что по факту бунта 9 апреля в исправительной колонии № 15 ГУФСИН России по Иркутской области заведено уголовное дело.
РИА Новости 02:36
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости вчера в 21:42
Музыка
Свыше 4 млн человек посмотрели онлайн-концерт Little Big
Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия
В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру
При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
Российская газета 05:51
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
Единоборства
Тони Фергюсон пройдет сгонку веса для отмененного турнира
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон должен был возглавить турнир UFC 249 вместе с чемпионом UFC в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Allboxing.ru вчера в 21:28
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи
Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Общество
В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки
В Москве в отношении 18 магазинов составлены первые административные протоколы о нарушении требований об обеспечении социальной дистанции.
RT на русском 04:58
Происшествия
Три новых случая коронавируса завезли в Приморье из Москвы
По состоянию на 11 апреля 18:15 (по владивостокскому времени) в Приморском крае зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт стопкорнавирус.рф.
ВЕСТИ: Приморье вчера в 06:13
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru вчера в 11:24
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Единоборства
Соловьев: Хабиб и Конор подружатся, у них будут прекрасные отношения
Телеведущий Владимир Соловьев высказал свое отношение к российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, а также прокомментировал противостояние Хабиба с экс-обладателем поясов UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.
Metaratings 06:25
Общество
Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
Здоровье
В Свердловской области выявили еще 4 случая коронавируса
По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:18
Здоровье
В Башкирии назвали закрытые на карантин медучреждения
Уфа, 12 апреля 2020, 13:09 — REGNUM Поликлинику Раевской Центральной районной больницы закрыли на карантин по коронавирусу в Башкирии.
REGNUM 06:09
Политика
Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса
Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ).
Взгляд.ру 08:17
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня 04:35