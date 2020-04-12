Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuПевица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц. По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны.
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с чего всё началось

В Петербурге госпитализировали Татьяну Буланову с подозрением на инсульт

В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».
Известиявчера в 14:51

Подробнее о событии

Представитель Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации

Известия04:54

Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой

Пятый канал06:14

«Сердце в порядке». Буланова рассказала о результатах обследования врачей

Телеканал 360°05:33

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

РЕН ТВ04:34

Директор Татьяны Булановой рассказал о состоянии попавшей в больницу певицы

78.ru04:04

Стало известно состояние госпитализированной Татьяны Булановой

Московский Комсомолец06:31

«Причин для радости нет»: Буланова рассказала о своем состоянии

РИА Новости04:13
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Комментарии

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Василий Уткин разочаровался в государстве

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Политика

Путин утвердил новых членов Общественной палаты РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ.
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Общество

Голикова оценила сроки появления эффекта от самоизоляции

С конца марта первые регионы начали вводить режим самоизоляции, сейчас он действует в большинстве регионов России.
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Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
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В иркутской колонии, где произошел бунт, ввели режим ЧС

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РБК 02:17
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В Архангельске неизвестный убил трех женщин и поджег квартиру

При загадочных обстоятельствах неизвестный убил трех женщин, а потом поджег квартиру, где они находились.
Российская газета 05:51
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Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
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Общество

В Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки

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Три новых случая коронавируса завезли в Приморье из Москвы

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Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

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Соловьев: Хабиб и Конор подружатся, у них будут прекрасные отношения

Телеведущий Владимир Соловьев высказал свое отношение к российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, а также прокомментировал противостояние Хабиба с экс-обладателем поясов UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.
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Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
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В Свердловской области выявили еще 4 случая коронавируса

По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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В Башкирии назвали закрытые на карантин медучреждения

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Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса

Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ).
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