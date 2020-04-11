Шоу-бизнес
Вести.RuПевица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц. По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что Буланова была госпитализирована в Санкт-Петербурге. Источники называли разные диагнозы — сердечный приступ и инсульт. Врачи намерены провести полное обследование певицы.Телеканал 360°вчера в 16:10
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Комментарии
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РБК вчера в 21:32
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Экс-нападающий и тренер «Ливерпуля» сэр Кенни Далглиш, который сдал положительный тест на коронавирус, выписан из больницы.
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Если сезон в Англии отменят, английская премьер-лига не будет возвращать деньги компании Sky Sports, транслирующей игры на территории Великобритании.
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Глава Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова
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ToDay News Ufa вчера в 17:52
Религия
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
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Кремль допустил перенос парада Победы на другую дату
РБК вчера в 08:26
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Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
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В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов
В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
Общество
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Происшествия
Мошенники пытаются нажиться на штрафах за нарушение карантина
Мошенники подстраиваются под новые условия и пытаются найти выгоду там, где, казалось бы, ее не может быть.
Piter.tv вчера в 15:34
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Бомбардир.ру 10 апреля в 11:55
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РИА Новости вчера в 10:17
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Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области
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Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
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Lenta.ru вчера в 13:28
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В Госдуме предлагают кабмину расширить поддержку нуждающихся семей
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Элвир Рахимич: коронавирус бессилен против русских, водка всё убивает
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич шуткой ответил на вопрос о том, как россияне борются с коронавирусом.
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