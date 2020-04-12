Шоу-бизнес

Вести.RuВести.RuПевица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц. По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны.
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с чего всё началось

В Петербурге госпитализировали Татьяну Буланову с подозрением на инсульт

В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».
Известиявчера в 14:51

Подробнее о событии

Татьяна Буланова попала в реанимацию. Она рассказала о своем состоянии

Телеканал 360°вчера в 16:10

В Петербурге госпитализировали Татьяну Буланову с подозрением на инсульт

Известиявчера в 14:51

Друг Татьяны Булановой прокомментировал информацию о госпитализации певицы

Пятый каналвчера в 16:28

Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге

7Дней.рувчера в 15:15

В Петербурге госпитализировали Татьяну Буланову

78.ruвчера в 14:53

Татьяна Буланова госпитализирована с инсультом

StarHit.ruвчера в 15:56

Татьяну Буланову госпитализировали в Петербурге

РЕН ТВвчера в 14:39
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Комментарии

Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Газета.Ru вчера в 06:59
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Политика

МИД Чехии прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

МИД Чехии считает, что демонтаж памятника маршалу Коневу не противоречит договору о дружественных отношениях и сотрудничестве с РФ, говорится в заявлении дипведомства на его сайте.
РИА Новости 10 апреля в 16:33
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Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 10 апреля в 08:30
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Происшествия

Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
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Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM вчера в 20:45
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Общество

Озвучены новые данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Сайт A42.RU сообщал, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв анонсировал своё обращение к жителям региона из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 00:07
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Политика

Байден победил на праймериз в штате Аляска

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз (первичные выборы по выдвижению делегатов на национальный съезд) Демократической партии в штате Аляска, сообщает газета The New York Times.
Коммерсантъ 00:25
Здоровье

В Магадане зарегистрирован 5-й случай заражения коронавирусом

В Магаданской области зарегистрирован 5-й случай заболевания коронавирусной инфекцией, предварительный тест дал положительный результат.
Весьма 00:15
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Общество

В США начали перечислять выплаты гражданам по «антивирусному» пакету

Вашингтон, 12 апреля 2020, 04:41 — REGNUM Первые единовременные выплаты, предусмотренные законом об экономических стимулирующих мерах для преодоления последствий пандемии COVID-19, поступили на счета граждан США, сообщает 11 апреля американское налоговое ведомство (IRS, Internal Revenue Service) в своём Twitter.
REGNUM вчера в 21:41
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Космос

Рогозин назвал амбициозные задачи российской космонавтики

Москва, 12 апреля 2020, 02:55 — REGNUM Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, в том числе задачу покорения других планет Солнечной системы, заявил 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеообращении, приуроченном ко Дню космонавтики.
REGNUM вчера в 19:55
20
Наука

Причиной устойчивости пшеницы к грибку стал ген другого грибка

N+1 10 апреля в 06:55
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Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 10 апреля в 18:13
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 17:37
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Общество

Свердловчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Как сообщалось ранее, Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции, на внеочередном заседании парламента в четверг.
Интерфакс - Россия 10 апреля в 03:08
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
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Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Piter.tv 10 апреля в 01:37
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Общество

YouTube восстановил ролик с интервью Проценко из фильма RT

Видеохостинг YouTube восстановил ранее удаленный ролик с интервью главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому, сообщил сайт телеканала RT.
РИА Новости вчера в 10:17
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Общество

Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости вчера в 19:37
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного

Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru 10 апреля в 01:37
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Космос

Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru 10 апреля в 13:12
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Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС вчера в 05:30
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Политика

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением коронавируса, однако не намерен сдаваться.
РИА Новости вчера в 23:40
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

Сотрудники полиции ведут поиски шести сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МВД по региону.
ТАСС вчера в 23:59
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Здоровье

Четырех пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Четыре пациента с легкой формой заболевания, вызванного новым коронавирусом, выписаны из полевого госпиталя в итальянском городе Бергамо.
ТАСС 00:09
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом люди могут быть заразными еще пять недель

Как рассказал Семенов, быть разносчиком инфекции человек может быть и после того, как исчезли клинические признаки болезни.
ТюменьPRO 00:00
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Татьяна Буланова
Певица
Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Заслуженная артистка РФ. Двукратная обладательница Национальной российской премии «Овация».
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