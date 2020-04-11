Шоу-бизнес
Газета.RuТатьяна Буланова доставлена в больницу
В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
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с чего всё началось
В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».Известия14:51
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Комментарии
Наука
Причиной устойчивости пшеницы к грибку стал ген другого грибка
N+1 вчера в 06:55
Культура
Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала
Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
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Онищенко поспорил с академиком РАН о сроках завершения пандемии
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оспорил мнение академика РАН Виктора Малеева о сроках завершения пандемии коронавируса.
РЕН ТВ 16:30
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Общество
В Подмосковье увеличили количество патрулей Росгвардии
Количество патрулей росгаврдейцев увеличивают в Московской области в связи с усилением режима самоизоляции, сообщили «Радио 1» в пресс-службе ведомства.
Радио 1 10:47
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час
Запрет на выход на улицу из своих домов вводится для граждан Турции с полуночи 11 апреля, проживающих в более чем 30 городах страны, 10 апреля говорится в заявлении МВД Турции.
ИА Красная Весна вчера в 15:44
Здоровье
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в Митине
Как передает интернет-издание «Медуза», главврач медучреждения Юлия Сергеева заражена коронавирусом, госпитализирована в тяжелом состоянии и подключена к аппарату ИВЛ.
Эхо Москвы 12:30
Игры
Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация
Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM 00:02
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня вчера в 02:44
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Гаджеты
Google раскрыла статистику распространения разных версий Android
В прошлом Google регулярно публиковала данные касательно глобального распространения разных версий программной платформы Android.
3DNews 12:02
Космос
В Сети опубликовано видео с парящими над поверхностью Луны НЛО
Астроном-любитель из Канады недавно разместил в Сети оригинальный видеоролик, демонстрирующий перемещение НЛО над поверхностью Луны.
OAnews 09 апреля в 23:29
Происшествия
Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя
Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.
Интерфакс 14:39
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Кино
Киану Ривза в образе Призрачного гонщика показали в фанатском трейлере
Энтузиаст, скрывающийся в сети под ником stryder HD, опубликовал на своем YouTube-канале трейлер с Киану Ривзом в образе Призрачного гонщика.
Piter.tv 09 апреля в 04:24
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
Самолёт с богачами не пустили в Канны из-за нарушения карантина
Туристам не удалось убедить сотрудников аэропорта пустить их в Канны, поэтому девять пассажиров вернулись обратно в Великобританию, а один – в Германию.
Наша версия вчера в 11:10
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 04:15
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru 10:09
Общество
Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города
Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Политика
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru 11:26
Религия
Московские храмы проведут богослужения без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 17:00
Единоборства
Лобов назвал величайшего бойца в истории смешанных единоборств
Ранее Лобов заявил, что нельзя винить Нурмагомедова в срыве боя с Фергюсоном.
RT на русском 16:44
Музыка
Российские артисты записали песню в благодарность врачам
Группа "Несчастный случай" и другие российские артисты совместно записали песню "Люди в белых халатах".
РИА Новости 13:39