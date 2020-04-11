В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».

с чего всё началось

В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".

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