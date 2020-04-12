В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».

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Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга. Об этом 11 апреля сообщает РЕН-ТВ. По предварительным данным, у Заслуженной артистки РФ ухудшилось самочувствие из-за проблем с сердцем.

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