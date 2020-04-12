Шоу-бизнес

REGNUMREGNUMПевица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга. Об этом 11 апреля сообщает РЕН-ТВ. По предварительным данным, у Заслуженной артистки РФ ухудшилось самочувствие из-за проблем с сердцем.
Читать в источнике
Комментировать167
с чего всё началось

В Петербурге госпитализировали Татьяну Буланову с подозрением на инсульт

В Санкт-Петербурге госпитализировали заслуженную артистку России Татьяну Буланову с подозрением на инсульт. Об этом 11 апреля сообщил источник «Известий».
Известия14:51

Подробнее о событии

Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге

7Дней.ру15:15

Татьяна Буланова госпитализирована с инсультом

StarHit.ru15:56

Друг Татьяны Булановой прокомментировал информацию о госпитализации певицы

Пятый канал16:28

Татьяна Буланова попала в реанимацию. Она рассказала о своем состоянии

Телеканал 360°16:10

В Петербурге госпитализировали Татьяну Буланову

78.ru14:53

В Петербурге госпитализировали Татьяну Буланову с подозрением на инсульт

Известия14:51

Татьяну Буланову госпитализировали в Петербурге

РЕН ТВ14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 23:45, Ашберн

Комментарии

Здоровье

СМИ узнали о закрытии больницы в Москве из-за коронавируса у врачей

Издание со ссылкой на председателя профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев сообщает, что коронавирусом заразилась главный врач поликлиники Юлия Сергеева и ее заместитель.
РБК 21:32
7
Культура

Новая серия мультфильма «Маша и медведь» будет посвящена самоизоляции

На будущей неделе выйдет новый эпизод мультсериала «Маша и Медведь».
Inc-news.ru 14:58
12
Политика

Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
360
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
4,3K
Футбол

Чичарито: «Я удивлен, что мне платят столько денег, а врачам ничего»

Иногда удивляюсь, что они платят мне столько денег за занятие спортом, в то время как врачи и ученые, которые ищут лекарство от чего-то, ничего не зарабатывают, говоря финансово.
Матч ТВ 22:51
Космос

В Сети появилось видео с НЛО над поверхностью Луны

В Интернете появилось довольно качественное видео, на котором видно поверхность Луны (запечатленную, очевидно, с использованием телескопа), над которой двигаются неопознанные летающие объекты.
Planet Today вчера в 07:41
11
Общество

Песков: московские больницы работают в авральном режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что больницы в Москве работают в авральном режиме из-за распространения коронавируса COVID-19.
RT на русском 12:04
292
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском 16:47
552
Общество

Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты 04:12
2,4K
Происшествия

В Красноярске эвакуировали наркодиспансер из-за пожара

На правобережье Красноярска пациенты наркодиспансера эвакуировались из-за пожара в здании.
RT на русском 23:14
Экономика

Эксперт Иванов рассказал, как российским IT-компаниям избежать монополизации

Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов считает, что в сложившейся ситуации малым и средним отечественным IT-предприятиям можно рассчитывать только на помощь со стороны государства.
Экономика сегодня 23:05
6
Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
18
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Москва, 12 апреля 2020, 03:45 — REGNUM Сравнительно небольшое число умерших в России из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV2, свидетельствует о том, что российская система здравоохранения оказалась более подготовленной, написал 11 апреля врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Telegram.
REGNUM 20:45
1,2K
Общество

Мишустин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил осуществления ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 06:12
70
Общество

За сутки в КНР выявили 99 заразившихся коронавирусом

В провинции Хубэй, где в конце декабря был обнаружен первый инфицированный COVID-19, за сутки не выявлено ни одного нового случая заражения, ни один человек не умер, информирует ТАСС.
Российская газета 21:30
12
Экономика

Как Лукашенко хотел при помощи Китая стать лидером Восточной Европы

Вопрос Александр Горбаруков © ИА REGNUM Китай даровал Белоруссии статус всестороннего стратегического партнёра и выделил многомиллиардные "связанные" кредитные линии.
REGNUM вчера в 14:36
4
Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
228
Космос

Космонавты примут онлайн-участие в предстоящей переписи населения

Интересно, что итоги переписи являются единственным источником знаний о национальном и языковом составе страны.
Orengrad.ru 12:46
Космос

В России запатентовали силовое поле для защиты космонавтов

Российским специалистам из Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева удалось запатентовать уникальную технологию, которая поможет космонавтам во время их полетов.
Online47.ru 21:21
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
4,1K
Общество

Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.
РИА Новости 19:37
24
Происшествия

Еще четыре больных коронавирусом появились в Забайкалье

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, из числа заболевших и лиц с подозрением на коронавирус 21 человек прибыл стран и регионов, неблагополучных по заболеваемости, девять находились в контакте с ними на территории Забайкалья.
EastRussia 05:00
2
Космос

Зонд BepiColombo попрощался с Землёй и улетел к Меркурию

3DNews вчера в 06:25
1
Космос

Рогозин назвал амбициозные задачи российской космонавтики

Москва, 12 апреля 2020, 02:55 — REGNUM Россия в сфере космонавтики ставит перед собой самые амбициозные задачи, в том числе задачу покорения других планет Солнечной системы, заявил 12 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в видеообращении, приуроченном ко Дню космонавтики.
REGNUM 19:55
18
Шоу-бизнес

Самбурская унизила Муцениеце из-за «грязных труселей»

Настасья Самбурская снова критикует Агату Муцениеце, рассказавшую накануне, что Павел Прилучный поднял на неё руку.
7Дней.ру 10:00
3
Происшествия

Трое врачей стали жертвами разбойного нападения в Мексике

Трое врачей из мексиканского Института социального страхования были убиты в штате Морелос в центральной части страны в результате разбойного нападения.
Известия 22:33
1
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала подарок от нового возлюбленного

Алена продолжает создавать интригу для подписчиков, намекая на то, что у нее появился новый возлюбленный.
RuNews24.ru вчера в 01:37
6
Здоровье

Подтверждены новые случаи заболевания коронавирусом в Алтайском крае

Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае Таким образом, COVID-19 подтвержден у 21 жителя региона Напомним, первым подтвердили заболевание у женщины, которая прибыла в Барнаул из Доминиканской Республики и находилась в режиме самоизоляции на дому.
АМИТЕЛ вчера в 23:02
71
Общество

Хакасия празднует День космонавтики и вспоминает 12 апреля 1961 года

ИА Хакасия 22:36
Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Буланова
Певица
Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Заслуженная артистка РФ. Двукратная обладательница Национальной российской премии «Овация».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное