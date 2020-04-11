Сообщается, что у нее проблемы с сердцем. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия. Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге.

с чего всё началось

Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 22:12 — REGNUM Российская певица Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована в одну из больниц города Санкт-Петербурга. Об этом 11 апреля сообщает РЕН-ТВ. По предварительным данным, у Заслуженной артистки РФ ухудшилось самочувствие из-за проблем с сердцем.

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