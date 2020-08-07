Певице Глюкозе запретили въезд на Украину из-за поездок в Крым

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой (Глюкоза) запретили въезд на Украину на три года. Печать в паспорте ей поставили украинские пограничники в киевском аэропорту. На Украину она прилетела авиарейсом из Минска.