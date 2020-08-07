Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Смотрите также
Поезда в Абхазию отправятся 7 августа из Москвы и Санкт-Петербурга
В Курганской области в ДТП с автобусом и фурой пострадали 5 человек
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Врачи МЧС РФ за два дня приняли 92 пациента в Бейруте
«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Известный точностью прогнозов эксперт предсказал президентство Байдена
В Самаре в частном секторе загорелись 10 домов
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
ЦПВС сообщил о попытке боевиков атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии
Названа цена на внедорожник Mercedes-Maybach GLS в России
Диетолог назвал безопасную дозу пива в день
Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатом
Минюст США подозревает Коломойского в отмывании денег из Приватбанка
Путин поздравил композитора Александра Журбина с 75-летием
Глава центра Гамалеи опроверг риск заражения коронавирусом от вакцины
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год ранее
«Ювентус» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Зеленский надеется на признание успехов перемирия в Донбассе
«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Госдеп США признался в SMS-рассылке россиянам по поводу выборов
Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.В источнике
Подробнее о событии