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РБК
РБК

Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.В источнике
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РИА Новости

В Сети затравили Глюкозу за слова об «украинском Крыме»

РИА Новостивчера в 12:31
Газета.Ru

Глюкоза заявила пограничникам, что Крым украинский

Газета.Ruвчера в 13:01
Lenta.ru

Певица Глюкоза назвала Крым украинским

Lenta.ruвчера в 10:59
Московский Комсомолец

Глюкозу затравили за слова об украинском Крыме

Московский Комсомолецвчера в 11:59
ТАСС

Украина запретила Глюкозе въезд на три года

ТАССвчера в 06:22
РЕН ТВ

Глюкозу не пустили на Украину

РЕН ТВвчера в 04:39
RT на русском

Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

RT на русскомвчера в 04:36

Путин поздравил композитора Александра Журбина с 75-летием

Президент Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем композитора, заслуженного деятеля искусств России Александра Журбина, который писал музыку к более чем 200 песням, которые исполняли Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Михаил Боярский и другие артисты.
Невские Новостивчера в 06:24