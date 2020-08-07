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РБК
РБК

Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.В источнике
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ТАСС

Украина запретила Глюкозе въезд на три года

ТАССвчера в 06:22
Газета.Ru

Глюкоза заявила пограничникам, что Крым украинский

Газета.Ruвчера в 13:01
Московский Комсомолец

Глюкозу затравили за слова об украинском Крыме

Московский Комсомолецвчера в 11:59
Lenta.ru

Певица Глюкоза назвала Крым украинским

Lenta.ruвчера в 10:59
РИА Новости

В Сети затравили Глюкозу за слова об «украинском Крыме»

РИА Новостивчера в 12:31
РЕН ТВ

Глюкозу не пустили на Украину

РЕН ТВвчера в 04:39
RT на русском

Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

RT на русскомвчера в 04:36

Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию

Члены российского «Абориген-Форума», который защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратились к главе Tesla Илону Маску с призывом бойкотировать компанию «Норникель», отказавшись от покупки у нее никеля, меди и других продуктов.
Lenta.ruвчера в 09:31
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Новый козырь PlayStation 5 будет шокирующим. Слухи говорят, что Sony заполучила временную эксклюзивность для неожиданных топовых игр

Бывший руководитель GameInformer Имран Хан (Imran Khan) заявил, что Sony якобы сделает временными эксклюзивами несколько очень популярных и важных мультиплатформенных проектов.
iXBT.comвчера в 09:48
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В Крыму объяснили Лукашенко причину отказа Киева воевать за полуостров

В Крыму дали оценку высказыванию президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что на месте украинского руководства воевал бы за полуостров в 2014 году, и выразил сожаление, что Киев тогда не занял жесткую позицию.
Российский Диалогвчера в 11:55
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Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе

Как сообщает ресурс «CreativeBC», сегодня 7 августа, в пятницу, все участники съемочной группы и актеры сериала «Сверхъестественное» готовы вернуться на площадку, чтобы наконец окончить историю об охотниках «на невиданное».
ГЛАС.RUвчера в 09:04
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Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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