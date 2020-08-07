Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
Смотрите также
Ляйсан Утяшева назвала необходимую для жизни сумму денег
В Башкирии создадут модернизированную сеть онкологической помощи
В США стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
СК начал проверку после смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Пригожин заявил, что невозможно прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе
Коронавирус нанес экономике США самый жестокий удар за всю ее историю
В Крыму объяснили Лукашенко причину отказа Киева воевать за полуостров
Съемки финального сезона «Сверхъестественного» начнутся в августе
Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»
«Алроса» добыла крупнейший в истории России цветной алмаз
В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
В Белоруссии арестовали включивших песню Цоя диджеев
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Число погибших при крушении самолета в Индии возросло до 20
В Госдепе признали проведение SMS-рассылки в России для поиска хакеров
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
В июне 2020 года в РФ умерло на 25 тыс. человек больше, чем год назад
Дегтярев предложил отменить запрет Фургала на полеты в бизнес-классе
Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова адвокатом
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
«Зенит» обыграл «Локомотив» и выиграл Суперкубок России
Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
СК начал проверку после смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.В источнике
Подробнее о событии