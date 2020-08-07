Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
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Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года
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Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.В источнике
С чего всё началось
«Гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом Глюкоза и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки», — говорится в сообщении
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