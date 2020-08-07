Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.В источнике
С чего всё началось
«Гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом Глюкоза и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки», — говорится в сообщении
.
RT на русскомвчера в 04:36
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

«Крым — украинский». Как Глюкоза не смогла угодить украинским пограничникам

Аргументы и Факты01:28
РИА Новости

В Сети затравили Глюкозу за слова об «украинском Крыме»

РИА Новостивчера в 12:31
RT на русском

Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

RT на русскомвчера в 04:36
Московский Комсомолец

Глюкозу затравили за слова об украинском Крыме

Московский Комсомолецвчера в 11:59
ТАСС

Украина запретила Глюкозе въезд на три года

ТАССвчера в 06:22
РЕН ТВ

Глюкозу не пустили на Украину

РЕН ТВвчера в 04:39
Газета.Ru

Глюкоза заявила пограничникам, что Крым украинский

Газета.Ruвчера в 13:01

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
775

Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%

Первые позиции по продажам из всех производителей на местном рынке занимает российский автопром АвтоВаз с легендарными автомобилями Lada, чьи продажи увеличились на 6%. Корейский авто гигант Kia занимает вторую строчку лидерства в 18 тысяч единиц проданных автомобилей.
Evo-rus.comвчера в 01:43
55

Спустя год пилоты обвинили летчика Дамира Юсупова, посадившего самолет с людьми на кукурузное поле, в ошибке

Прошел почти год с того дня, 15 августа 2019 года, когда летчик Дамир Юсупов посадил самолет Airbus A321 на кукурузное поле и спас жизни 226 пассажиров и экипажа.
Маленькая Сызраньвчера в 14:49
12