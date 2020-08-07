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РБК
РБК

Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.В источнике
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ТАСС

Украина запретила Глюкозе въезд на три года

ТАССвчера в 06:22
Газета.Ru

Глюкоза заявила пограничникам, что Крым украинский

Газета.Ruвчера в 13:01
Московский Комсомолец

Глюкозу затравили за слова об украинском Крыме

Московский Комсомолецвчера в 11:59
Lenta.ru

Певица Глюкоза назвала Крым украинским

Lenta.ruвчера в 10:59
РИА Новости

В Сети затравили Глюкозу за слова об «украинском Крыме»

РИА Новостивчера в 12:31
РЕН ТВ

Глюкозу не пустили на Украину

РЕН ТВвчера в 04:39
RT на русском

Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

RT на русскомвчера в 04:36

В Минске задержали участников велосипедных акций солидарности

В Минске прошли задержания участников традиционных велосипедных акций солидарности с арестованными оппонентами президента Белоруссии Александра Лукашенко, 7 августа сообщает интернет-портал правозащитного центра «Весна».
ИА Красная Веснавчера в 16:46

Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Дитрих допустил повышение лимита скорости на дорогах России

Министр транспорта России Евгений Дитрих допустил возможное повышение ограничения скорости на бесплатных трассах до 150 км/ч, но только на тех, которые относятся к высокой технической категории.
Газета.Ruвчера в 11:32
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Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБКвчера в 05:27
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газетавчера в 03:41
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ruвчера в 04:32
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