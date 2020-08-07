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РБК
РБК

Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Сети затравили Глюкозу за слова об «украинском Крыме»

РИА Новости12:31
Газета.Ru

Глюкоза заявила пограничникам, что Крым украинский

Газета.Ru13:01
РЕН ТВ

Глюкозу не пустили на Украину

РЕН ТВ04:39
Lenta.ru

Певица Глюкоза назвала Крым украинским

Lenta.ru10:59
ТАСС

Украина запретила Глюкозе въезд на три года

ТАСС06:22
Московский Комсомолец

Глюкозу затравили за слова об украинском Крыме

Московский Комсомолец11:59
RT на русском

Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

RT на русском04:36

Манчестер Сити — Реал 2:1 (2-й тайм)

В первом матче соперников, который состоялся в Мадриде, «горожане» одержали победу со счетом 2:1. На данный момент в четвертьфинал турнира выходит команда Хосепа Гвардиолы.
Манчестер Сити — Реал 2:1 (2-й тайм)
ProstoProSport15:47

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUM13:41
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Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

Российские власти "используют целый ряд мер", чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена и то, что они считают "антироссийским истеблишментом", говорится в заявлении директора американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильяма Эванины.
РИА Новости15:35
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На церемониальных сосудах инков нашли белила из Европы

Авторы работы заключили, что керо из первой и второй группы были окрашены пигментом, привезенным из Европы, а керо третьей группы — пигментом, который изготовили в Андах из местных свинцовых пород, пишет сайт N+1.
Дилетант09:56

На Xbox One временно стали бесплатными мультиплеер и ряд популярных игр

Корпорация Microsoft объявила о том, что в течение следующих четырёх дней игрокам на Xbox One мультиплеер будет доступен бесплатно — вы можете сыграть со своими друзьями в сетевые проекты, даже если никто из вас не владеет подпиской Xbox Live Gold.
3DNews11:49