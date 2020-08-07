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РБК
РБК

Певице Глюкозе запретили въезд на территорию Украины на три года

Российской певице Наталье Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на странице Facebook государственной пограничной службы Украины.В источнике
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РИА Новости

В Сети затравили Глюкозу за слова об «украинском Крыме»

РИА Новостивчера в 12:31
РЕН ТВ

Глюкозу не пустили на Украину

РЕН ТВвчера в 04:39
Московский Комсомолец

Глюкозу затравили за слова об украинском Крыме

Московский Комсомолецвчера в 11:59
Lenta.ru

Певица Глюкоза назвала Крым украинским

Lenta.ruвчера в 10:59
ТАСС

Украина запретила Глюкозе въезд на три года

ТАССвчера в 06:22
Газета.Ru

Глюкоза заявила пограничникам, что Крым украинский

Газета.Ruвчера в 13:01
RT на русском

Певице Глюкозе запретили въезд на Украину

RT на русскомвчера в 04:36

Григорий Родченков добрался до Елены Исинбаевой и Владимира Путина

В беседе с журналисткой Александрой Владимировой, которая вовсе не намеревалась загонять его в угол, ловя на нестыковках (а ведь именно он сажал на допинг российских спортсменов и если была какая-то допинговая система в России, то эта система Родченкова), всё равно видно, как шито белыми нитками.
Спорт уик-эндвчера в 04:47

Цена нефти Brent опустилась к $44,5 за баррель

Лондон, 7 августа 2020, 18:38 — REGNUM Мировой нефтяной рынок заканчивает неделю в «красной зоне», к середине торговой сессии 7 августа нефть Brent установилась вблизи $44,5 за баррель.
REGNUMвчера в 11:38

Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке очернить Байдена

В целом глава ведомства отметил, что в преддверии выборов в США другие страны, среди которых Китай, Россия и Иран, будут продолжать использовать "скрытые и явные меры влияния в своих попытках повлиять на предпочтения и перспективы американских избирателей, изменить политику США, усилить разногласия в Соединенных Штатах и подорвать доверие американского народа к нашему демократическому процессу".
РИА Новостивчера в 15:35
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«Сапсаны» задержались в связи с неисправностью в Новгородской области

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за этого произошла более чем часовая задержка движения поезда «Сапсан» № 775А сообщением Санкт-Петербург — Москва, а также задержка по прибытию поезда «Сапсан» № 777А сообщением Санкт-Петербург — Москва.
REGNUMвчера в 16:16
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Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
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NYT: Помпео обсуждал с Лавровым сговор с талибами

Госсекретарь Майк Помпео обсуждал с главой МИД России Сергеем Лавровым вопрос вознаграждения со стороны Москвы участников движения «Талибан» (запрещено в России) для убийства американских военных, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ19:46