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Певице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года после критики спецоперации на Украине

Певице Наргиз Закировой запрещено въезжать в Россию до 2072 года.
Телепрограмма
Адвокат певицы Наргиз Закировой Бахром Исмаилов сообщил, что ей запретили до 2072 года въезжать в Россию.
RuNews24.ru
Адвокат также сообщил, что певице пришлось вернуться в Узбекистан из аэропорта Домодедово.
Национальная служба новостей
Издание vesti.uz сообщило, что певицу не пустили в Россию и могут депортировать в Узбекистан.
Lenta.ru

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Наргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 года
Московский Комсомолец10:57
Наргиз Закировой запрещен въезд в Россию до 2072 года. Документ
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Певице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года
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