Lenta.ruПевице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года после критики спецоперации на УкраинеПевице Наргиз Закировой запрещено въезжать в Россию до 2072 года.ТелепрограммаАдвокат певицы Наргиз Закировой Бахром Исмаилов сообщил, что ей запретили до 2072 года въезжать в Россию.RuNews24.ruАдвокат также сообщил, что певице пришлось вернуться в Узбекистан из аэропорта Домодедово.Национальная служба новостейИздание vesti.uz сообщило, что певицу не пустили в Россию и могут депортировать в Узбекистан.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВЦарьградWoman.ruНациональная служба новостейКомсомольская правдаНародные новостиNeva.TodayЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Uznayvse.ruГЛАС.RUПятый каналПрофильКурьер. Среда. БердскPravda.RuReadovka NewsВечерняя МоскваПодробнее о событииНаргиз Закировой запретили въезд в Россию до 2072 годаМосковский Комсомолец10:57Наргиз Закировой запрещен въезд в Россию до 2072 года. ДокументStarHit.ru08:24Самое цитируемоеПевице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года из-за критики спецоперацииКоммерсантъ10:53Певице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года после критики спецоперации на УкраинеLenta.ru09:27Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 летLife.ru09:00StarHit: Наргиз Закировой запрещен въезд в Россию на 50 летГазета.Ru08:40Певице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 годаИзвестия12:30Показать ещёОценить3,3KПоделиться