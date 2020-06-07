Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
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с чего всё началось

Из-за квартиры Шукшиной?: PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера

PR-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера в собственный день рождения. 6 июня супругу Лидии Федосеевой-Шукшиной исполняется 73 года, однако, торжественный день, судя по всему, не задался.
Телепрограммавчера в 10:10

Подробнее о событии

Адвокат Жорин рассказал о причине «побега» Алибасова

News.ru01:16

Из-за квартиры Шукшиной?: PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера

Телепрограммавчера в 10:10

Названа вероятная причина исчезновения Алибасова в день рождения

РЕН ТВвчера в 18:52

Пиар-директор Бари Алибасова сообщил о его «исчезновении»

РИА Новостивчера в 17:23

PR-директор Бари Алибасова заявил о его загадочном исчезновении

Московский Комсомолецвчера в 17:41

«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Пятый каналвчера в 13:53

Пиар-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова

РБКвчера в 18:39
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Единоборства

Нуньес победила Спенсер в главном бою турнира UFC 250

В Лас-Вегасе прошел главный бой турнира UFC 250. В нем Аманда Нуньес одержала победу над Фелицией Спенсер. Бой продлился все пять раундов.
ProstoProSport 01:00
Единоборства

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
РИА Новости 01:37
Футбол

«Шахтер» на своем поле взял верх над «Десной»

В составе донецкого клуба голами отметились Фернандо (4-я минута) и Марлос (25-я, 51-я), у гостей отличились Денис Фаворов (32-я, пен.) и Филипп Будковский (88-я).
Советский спорт вчера в 12:21
Общество

Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии

Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
Lenta.ru вчера в 21:54
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Общество

В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
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Политика

В МЧС ответили на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Накануне, 6 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
Известия 02:27
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Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
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Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

Lenta.ru вчера в 17:08
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Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru 05 июня в 05:02
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Общество

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года

Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
12
Происшествия

На набережной в Уфе провалился грунт

В Уфе на проезжей части Набережной реки Белой, в районе Бельского моста, произошёл провал грунта, сообщили в столичном управлении гражданской защиты.
Аргументы и Факты - Уфа 00:36
9
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
2,2K
Экономика

Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков

В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 05 июня в 06:43
Общество

Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями

«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru вчера в 06:26
30
Политика

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных

В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Юлия Норкина совершила самоубийство

StarHit.ru 05 июня в 13:48
32
Политика

Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым

Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
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Происшествия

В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
120
Экономика

СМИ: Амурская область должна вернуть в федеральный бюджет 6 миллионов рублей

VL.ru отмечает, что пять регионов Дальнего Востока вернут в бюджет страны в общей сложности 104,8 миллиона рублей, полученные на социально-экономическое развитие центров экономического роста, то есть строительство и оборудование больниц, школ, детских садов, ремонт дорог, закупку транспорта.
Амур.инфо вчера в 22:48
Футбол

«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ

Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 06:39
1
Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
1K
Футбол

Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов 2019/20 скорее всего примет Лиссабон, сообщает немецкое издание Bild.
МИР 24 вчера в 22:04
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин объяснил раздел наследства Кокшенова

Территория новостей 02:45
28
Гаджеты

OPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоров

Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, опубликовала инфографику в честь годовщины усилий по коммерциализации решений 5G на родном рынке.
3DNews 01:01
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
665
Общество

Во Владимирской области выявили 55 новых носителей коронавируса

Владимир, 4 июня 2020, 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 4 июня лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04 июня в 05:04
750
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер. Заслуженный артист РФ. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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