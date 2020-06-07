Шоу-бизнес
Газета.RuПиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
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с чего всё началось
PR-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера в собственный день рождения. 6 июня супругу Лидии Федосеевой-Шукшиной исполняется 73 года, однако, торжественный день, судя по всему, не задался.Телепрограммавчера в 10:10
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Из-за квартиры Шукшиной?: PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера
Телепрограммавчера в 10:10
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
Пятый каналвчера в 13:53
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Единоборства
Нуньес победила Спенсер в главном бою турнира UFC 250
В Лас-Вегасе прошел главный бой турнира UFC 250. В нем Аманда Нуньес одержала победу над Фелицией Спенсер. Бой продлился все пять раундов.
ProstoProSport 01:00
Единоборства
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил в Twitter о завершении карьеры.
РИА Новости 01:37
Футбол
«Шахтер» на своем поле взял верх над «Десной»
В составе донецкого клуба голами отметились Фернандо (4-я минута) и Марлос (25-я, 51-я), у гостей отличились Денис Фаворов (32-я, пен.) и Филипп Будковский (88-я).
Советский спорт вчера в 12:21
Общество
Университет Джонса Хопкинса вернул данные по коронавирусу в Бразилии
Сайт проекта Университета Джонса Хопкинса, собирающего актуальную информацию по коронавирусу в мире, вернул в сводку данные из Бразилии.
Lenta.ru вчера в 21:54
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 02:21
Политика
В МЧС ответили на предложение США помочь в ликвидации ЧП в Норильске
Накануне, 6 июня, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов помочь России с ликвидацией последствий разлива топлива в Норильске.
Известия 02:27
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
Lenta.ru вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом
Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru 05 июня в 05:02
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Происшествия
На набережной в Уфе провалился грунт
В Уфе на проезжей части Набережной реки Белой, в районе Бельского моста, произошёл провал грунта, сообщили в столичном управлении гражданской защиты.
Аргументы и Факты - Уфа 00:36
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 05 июня в 06:43
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru вчера в 06:26
Политика
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных
В Китае призвали отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу отечественных.
Ferra вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Юлия Норкина совершила самоубийство
StarHit.ru 05 июня в 13:48
Политика
Цыбульник и Толкач пригрозили России вторжением Украины в Крым
Украина может совершить военное вторжение в РФ, чтобы захватить Крым.
iReactor вчера в 12:42
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Экономика
СМИ: Амурская область должна вернуть в федеральный бюджет 6 миллионов рублей
VL.ru отмечает, что пять регионов Дальнего Востока вернут в бюджет страны в общей сложности 104,8 миллиона рублей, полученные на социально-экономическое развитие центров экономического роста, то есть строительство и оборудование больниц, школ, детских садов, ремонт дорог, закупку транспорта.
Амур.инфо вчера в 22:48
Футбол
«Матч ТВ» планирует бесплатно показывать все оставшиеся матчи РПЛ
Холдинг «Матч ТВ» рассматривает возможность бесплатного показа на своих каналах всех матчей РПЛ сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 06:39
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов 2019/20 скорее всего примет Лиссабон, сообщает немецкое издание Bild.
МИР 24 вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин объяснил раздел наследства Кокшенова
Территория новостей 02:45
Гаджеты
OPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоров
Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, опубликовала инфографику в честь годовщины усилий по коммерциализации решений 5G на родном рынке.
3DNews 01:01
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Во Владимирской области выявили 55 новых носителей коронавируса
Владимир, 4 июня 2020, 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 4 июня лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04 июня в 05:04