Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuПиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
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с чего всё началось

Из-за квартиры Шукшиной?: PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера

PR-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера в собственный день рождения. 6 июня супругу Лидии Федосеевой-Шукшиной исполняется 73 года, однако, торжественный день, судя по всему, не задался.
Телепрограммавчера в 10:10

Подробнее о событии

Пиар-директор сообщил об исчезновении Бари Алибасова

РБКвчера в 18:39

PR-директор Алибасова рассказал об исчезновении продюсера накануне его дня рождения

Народные новостивчера в 08:12

PR-директор Бари Алибасова заявил о его загадочном исчезновении

Московский Комсомолецвчера в 17:41

«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова

Пятый каналвчера в 13:53

Из-за квартиры Шукшиной?: PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера

Телепрограммавчера в 10:10

PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера

РЕН ТВвчера в 09:51

Пиар-директор Бари Алибасова сообщил о его «исчезновении»

РИА Новостивчера в 17:23
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

ТАСС вчера в 17:00
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Политика

МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
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Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
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Общество

Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
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Политика

Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне

Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Шоу-бизнес

Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом

Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело.
Московский Комсомолец вчера в 05:32
9
Шоу-бизнес

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости вчера в 18:30
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Происшествия

В Красноярском крае из-за дождей обрушился мост

В Красноярском крае из-за непрерывного дождя частично обрушился автомобильный мост через реку Малый Кой.
Газета.Ru вчера в 23:59
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Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 05 июня в 17:06
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Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva

Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
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Происшествия

Шойгу направил на тушение нефтяной скважины противотанковую пушку

Потушить горящую в Иркутской области нефтяную скважину помогут артиллеристы, которых вместе с противотанковым орудием МТ-12 «Рапира» перебросят на специально выделенном военно-транспортном самолете Ил-76 из Самарской области.
РБК 05 июня в 12:32
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,1K
Общество

В Москве 7 июня может начаться первая волна тепла

В Москве первая волна тепла начнется 7 июня и продержится пять дней.
Известия вчера в 18:33
3
Происшествия

В Подмосковье загорелся склад в киногородке

В подмосковном поселке Горки Ленинские произошел пожар на складе.
РБК вчера в 23:14
1
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой

Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости 05 июня в 12:59
3
Происшествия

В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто

Российская газета вчера в 23:17
9
Политика

США решили тайно вывести часть войск из Германии

США решили вывести часть своих войск из Германии, однако не сообщили об этом местным властям.
Lenta.ru вчера в 05:39
23
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor 05 июня в 05:19
64
Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
113
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
942
Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 05 июня в 18:04
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
1,5K
Происшествия

Протесты в Лондоне: 23 полицейских получили ранения

Как отмечает суперинтендант полиции Джо Эдвардс, 23 офицера были ранены, выполняя свою работу и обеспечивая порядок во время протестов в течение последних дней.
Вести.Ru вчера в 22:12
12
Политика

Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу

Президент России Владимир Путин приказал "Газпрому" бесплатно подключать россиян к газу.
Piter.tv 04 июня в 11:09
3,8K
Авто

Опубликован рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»

Эксперты выявили модели с наиболее проблемными автоматическими трансмиссиями на основе опросов владельцев подержанных автомобилей 2001-2015 годов выпуска.
Motor вчера в 08:15
Общество

Куйвашев решит продлять или снимать режим ограничений 8 июня

В понедельник, 8 июня губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым будет принято решение, касаемо действующего в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительного режима.
Kursk.com вчера в 05:23
121
Общество

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Угроза распространения коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня.
Lenta.ru вчера в 22:53
1
Футбол

ЦСКА провёл двусторонку, Чалов оформил покер

«Чёрные» выиграли матч со счётом 8:3. Фёдор Чалов отметился покером, Никола Влашич – хет-триком, а ещё один гол у победителей на счету Ивана Облякова.
Евро-футбол.ру вчера в 15:45
Происшествия

От коронавируса умерли еще два человека в Новосибирской области

С начала пандемии в Новосибирской области умерли уже 38 пациентов с коронавирусом, вылечились 1306 человек (44 новых), заболели 3334 новосибирца (108 новых).
Atas.info 05 июня в 00:30
Происшествия

С начала эпидемии коронавирус унес жизни 23 камчатцев

Двоих человек уже госпитализировали, 23 члена экипажа, тексты которых дали отрицательный результат, были помещены на обсервацию.
Камчатка-Информ вчера в 23:32
1
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер. Заслуженный артист РФ. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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