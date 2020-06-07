Шоу-бизнес
Газета.RuПиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
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с чего всё началось
PR-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера в собственный день рождения. 6 июня супругу Лидии Федосеевой-Шукшиной исполняется 73 года, однако, торжественный день, судя по всему, не задался.Телепрограммавчера в 10:10
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«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
Пятый каналвчера в 13:53
Из-за квартиры Шукшиной?: PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера
Телепрограммавчера в 10:10
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Здоровье
Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.
ToDay News Ufa вчера в 00:05
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Общество
Мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии
В республике выявили 27 новых случаев заболевания В Удмуртии подтвердили 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Ижевск 01:11
Общество
В Кузбассе выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Десять из 36 новых случаев за сутки выявлены в Кемерово, по девять случаев выявили в Новокузнецке и Междуреченске, три – в Белово, два — в Гурьевском районе, по одному случаю выявили в Юрге, Кемеровском и Новокузнецком районах.
ФАН вчера в 02:26
Экономика
В ТПП заявили, что качество продукции фермеров в России может упасть
Качество продукции, производимой фермерами в России, может пострадать из-за последствий пандемии коронавируса, так как аграрии вынуждены снижать затраты для того, чтобы выдержать конкуренции с крупными производителями в условиях сокращения сбыта.
ТАСС 01:10
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
Найдены новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе
Китай умышленно скрыл ряд фактов о коронавирусе, когда эпидемия только начиналась.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия вчера в 17:36
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
RT на русском вчера в 09:59
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Армия и оружие
«Основной ствол российской артиллерии»: польские СМИ о модернизации «Акаций»
Как отмечает Defence24, в настоящее время, несмотря на истечение почти полвека с момента начала производства, 2С3 «Акация» наряду с 2С1 «Гвоздикой» по-прежнему является основной системой ствольной артиллерии, находящийся на вооружении российской армии.
Военное обозрение 00:59
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru вчера в 06:26
Происшествия
Мост на реке Малый Кой в Красноярском крае обрушился из-за дождей
Автомобильный мост через реку Малый Кой в Красноярском крае частично обрушился из-за дождей.
RT на русском вчера в 23:53
Единоборства
Нуньес уверенно победила Спенсер в главном бою шоу UFC 250
Чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес из Бразилии победила канадку Фелисию Спенсер в главном бою UFC 250 в Лас-Вегасе.
RT на русском 01:08
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Популярная механика 05 июня в 08:34
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Американский университет Джонса Хопкинса, который каждый день размещал на своем сайте сводную информацию по заболевшим COVID-19 в мире, в субботу также удалил данные по Бразилии, так как не видит смысла публиковать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа.
Российская газета вчера в 20:50
Здоровье
Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК вчера в 09:18
Космос
Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов
Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Рамблер 05 июня в 07:13
Политика
МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии
Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 15:43
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Футбол
Макеев: «Думаю, у Карпина с Дзюбой была обоюдная неприязнь»
На теориях тоже всегда проходил красной линией.С Дзюбой у Карпина были сложные отношения. Думаю, у них была обоюдная неприязнь.
Soccer.ru вчера в 07:25
Общество
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44