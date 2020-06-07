PR-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера в собственный день рождения. 6 июня супругу Лидии Федосеевой-Шукшиной исполняется 73 года, однако, торжественный день, судя по всему, не задался.

с чего всё началось

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

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