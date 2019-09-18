Казалось, когда все уже опустили руки, Анастасия неожиданно пошла на поправку. Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы наконец-то удалось связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина вкратце сообщила о состоянии актрисы.

с чего всё началось

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии. «Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровление, причем, шансы немаленькие», — рассказала журналистам «Московского комсомольца» близкая подруга Заворотнюк.

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